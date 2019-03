OTAC KOJI JE BACIO DJECU MOGAO BI DOBITI 40 GODINA: Pritvoren je i ispitan, čeka se odluka hoće li u istražni zatvor

Oko podne će Josip Rođak biti ispitan u Državnom odvjetništvu

Josip Rođak (54), koji je bacio s balkona svoje četvero djece, nalazi se u pritvoru u Policijskoj upravi u Zadru, kamo je kasno sinoć dovezen iz policijske postaje u Pagu uz kaznenu prijavu za teško ubojstvo u pokušaju, a oko podne će biti ispitan u Državnom odvjetništvu.

Zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Zadru Duško Berović potvrdio je Hini da je jutros zaprimljena kaznena prijava PU zadarske. “Pedesetčetverogodišnji muškarac nalazi se u pritvorskoj jedinici, ispitan je u policiji, a poslije 12 sati bit će saslušan u Županijskom državnom odvjetništvu. Sudac istrage do kraja radnog vremena donijet će odluku o istražnom zatvoru,” rekao je Berović.

Bacio četvoro djece u 6.20 ujutro

Dežurni zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru je, u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave zadarske, jučer proveo očevid u Pagu.

Prema dosad prikupljenim podacima postoje osnove sumnje da je 54-godišnji otac maloljetnih žrtava oko 6.20 sati 28. veljače 2019. svoje četvero djece (2011., 2012., 2014. i 2016.) bacio s balkona stana (s visine od 4,95 metara), što je za posljedicu imalo da je dvoje djece zadobilo teške tjelesne ozljede opasne za život.

Radi utvrđivanja svih okolnosti događaja Županijsko državno odvjetništvo u Zadru dalo je nalog za uzimanje krvi i urina te uzimanje otisaka prstiju i biološkog materijala od uhićenog 54-godišnjaka, a naložit će i druga potrebna vještačenja te provesti dokazne radnje i poduzeti radnje prema zakonskim propisima o postupanju s uhićenim osobama.

Teške ozlijede

Sva djeca su teško ozlijeđena, najteže sedmogodišnja djevojčica, koja je sinoć prebačena u Klinički bolnički centar Zagreb na daljnje liječenje. Pomoćnik ravnatelja KBC-a Zagreb i voditelj Odjela za pedijatrijsku intenzivnu medicinu dr. Milivoj Novak rekao je sinoć da je ona stabilno. U induciranoj je komi, ima povrede glave, grudnog koša i trbuha, na aparatu za disanje. Ozljede lica će se zbrinjavati danas, rekao je Novak, koji vjeruje da će djevojčica biti dobro.

U Zadru bi danas trebala biti operirana osmogodišnja djevojčica, koja je na intenzivnoj njezi. Dječak od tri i djevojčica od pet godina, smješteni su na odjelu kirurgije zadarske bolice.

Ovaj je slučaj u programu televizije N1 komentirao sudac Vrhovnog suda Damir Kontrec.

“Mora se provesti odgovarajuće vještačenje i ako se utvrdi da je otac neubrojiv, onda postupak ide u drugom pravcu, onda će se utvrditi da on kao neubrojiva osoba ne može odgovarati za to, te će se ići k tome da ga se smjesti u odgovarajuću ustanovu, no to treba pričekati. Ovo je događaj koji svakog roditelja i normalnog čovjeka tjera u očaj. U sudskom procesu je maksimalna kazna za ovo kazneno djelo 40 godina. Mi nemamo sustav Engleske ili Amerike gdje se može izreći ‘spojena’ kazna od 200 godina, kod nas je predviđena maksimalna kazna od 40 godina”, kazao je Kontrec za N1.