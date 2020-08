OTAC IZ PAKLA SJEST ĆE NA OPTUŽENIČKU KLUPU: Upoznao svoju maloljetnu izvanbračnu kćer, pa je počeo napastovati

Muškarac je 2014. tek upoznao svoju tada 16-godišnju izvanbračnu kćer te je odmah počeo bludničiti nad njom i uznemiravati ju, a isto je činio i svojoj bivšoj nevjenčanoj supruzi

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru podiglo je optužnicu protiv 42-godišnjaka s bjelovarskog područja zbog dva kaznena djela nametljivog ponašanja i bludne radnje nad vlastitom maloljetnom kćeri. Gnjusna djela za koja ga se tereti datiraju još iz 2014. godine.

Tada je njegova izvanbračna kćer imala 16 godina, a on je, prema optužnici, iskoristio njeno povjerenje i neiskustvo, jer ga je upoznala svega dva dana ranije. U kafiću ju je dirao po nogama i preko odjeće, a kada ga je na njegov zahtjev htjela poljubiti u obraz, on je okrenuo glavu tako da ga je poljubila u usta. Dan kasnije joj je ponovno “prodao trik” s poljupcem te je dirao, a sve je začinio pitanjima je li ikad imala seksualni odnos i bili to htjela probati, doznaje BjelovarLive.

Osim toga, pohotnik ju je od rujna 2014. do svibnja 2015. presretao po gradu, nagovarao ju da se druže, pratio ju i redovito dočekivao ispred škole i kafića u kojima se družila s prijateljima. Slao joj je pisma neprimjerenog sadržaja, uznemiravao ju telefonskim pozivima i SMS-porukama. Iste je stvari u istom razdoblju radio i svojoj bivšoj izvanbračnoj supruzi.

Zbog toga je Odvjetništvo sudu predložilo izricanje jedinstvene zatvorske kazne od godine dana, uz tri godine uvjetnog razdoblja.