OTAC DJEVOJKE KOJU JE DOK JE RONILA PREGAZIO GLISER TVRDI: ‘Vaše vlasti lažu i štite mladića, a ja to mogu dokazati’

Novinar Jutarnjeg lista posjetio je obitelj čija je kćer stradala u Malinskoj kada je na nju naletio gliser dok je ronila s ocem. Na naslovnici sutrašnjeg izdanja Jutarnjeg stoji izjava oca Dietera koji tvrdi kako ‘vlasti lažu i štite mladića koji je gliserom ubio njegovu kćer’.

Prije šest dana 20-godišnja Austrijanka Verena Heinz stradala je u udaru glisera koji je naletio na nju dok je s ocem ronila, uredno označena bovom. Navedeno je da se nesreća dogodila 300 metara od obale, no otac tvrdi kako to nije istina i kako je to lako dokazati.

Vlada još nije predala tijelo obitelji

Tijelo mlade djevojke koja je obožavala more i ronjenje još nije stiglo u Strobl, gradić na jezeru u kojem je inače živjela.

Obitelj Heinz je u dubokoj tuzi.

“Ne znamo kada će nam vaša Vlada dopustiti da preuzmemo tijelo i organiziramo sprovod. Ne znamo ništa o tome kada će nam se Verena vratiti, to je užasan osjećaj”; rekao je otac Dieter za Jutarnji.

On je u trenutku nesreće bio s kćeri u moru gdje su se mijenjali u zaronima.

‘Uteg bi mogao odrediti točnu lokaciju’

Tvrdi kako nema govora da se nesreća dogodila 300 metara o dobale te da je do vrlo lako dokazati.

“Kada sam zaronio po nju, odrezao sam si ronilačke tenisice i dio odjeće jer je i mene boljelo od udaraca. Također, odbacio sam dva kilograma težak uteg za ronjenje. On je potonuo točno na mjestu udara. Policijski ronioci mogli bi, dakle, po tom utegu odrediti točnu lokaciju na kojoj se nesreća dogodila. Nadam se da će to i učiniti, osim ako ne žele štititi mladića i svu krivnju za nesreću svaliti na nas, a mi nismo učinili baš ništa pogrešno”, izjavio je otac tragično stradale djevojke.