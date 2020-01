OTAC DEČKA U ČIJEM JE BMW-U POGINULO TROJE MLADIH: ‘Moj sin jurio je autom da pomogne jedinoj preživjeloj, imam dokaze’

‘Moj sin je vozio prema bolnici, da se Doris spasi, i zato je požurio. Pomagao je toj djevojci. Fotografije definitivno pokazuju da on nije mrtav pijan i da nije sjeo za volan i jurio iz obijesti’

U prošlu subotu, 4. siječnja, oko 4.50 u Ulici cara Hadrijana u Osijeku, dogodila se strašna prometna nesreća u kojoj su poginule tri mlade osobe, a jedna djevojka je zadobila teške ozljede. Kobni BMW vozio je tada 19-godišnji Bruno Barišić. Novinarka Večernjeg lista razgovarala je s njegovim oce koji tvrdi da je s njim zbog njegove vožnje i nepoloženog vozačkog ispita prestao razgovarati, kao i da se žurio kako bi pomogao jedinoj preživjeloj Doris Cukrov (20), za što posjeduje dokaze.

Naime, na mjestu su poginuli vozač Bruno, Mihael Horvat (23) i Ena Svalina (24), a uzrok nesreće je neprilagođena vožnja na povratku iz noćnog izlaska. Otac Tomislav Barišić rekao je za Večernji list kako su mu vratili telefon pokojnog sina te da su pronašli fotografije koje su snimljene njegovim mobitelom u 4.43 sati, samo četiri minute prije tragične nesreće.

Vozio je prema bolnici

“Točno se raspoznaje, Ena Svalina fotografira moga sina Brunu i Mihaela Horvata kako dižu sa zemlje Doris Cukrov i nose je prema autu. Ne zna se je li živa ili mrtva. Ena je, dakle, napravila ‘selfie’ telefonom moga sina. Poginuli su u 4.47 sati. Zaključak je: moj sin je vozio prema bolnici, da se Doris spasi, i zato je požurio. Pomagao je toj djevojci. Nesreća se, poznato je, i dogodila u blizini bolnice. Fotografije ne lažu, nitko nije bio, kako se govorilo, mrtav pijan da ne može stajati”, smatra otac.

Kaže kako se susreo s njim kobne večeri, da je tada Bruno pio sok od jabuke, a da su mu poznanici rekli da je poslije pio Coca-Colu. “Ja ne mogu opovrgnuti da je pio, ali fotografije definitivno pokazuju da on nije mrtav pijan i da nije sjeo za volan i jurio iz obijesti.”

Imao je obilježja taksija

Priznaje kako je Bruno automobil vozio od 16. godine, po selu, do trgovine, u okolnom naselju Tenji. Tomislav kaže kako mu on nije kupio automobil, nego je oba BMW-a dobio od zaručnice pokojnog Mihaela, što je ona izjavila policiji. Zbog Brunine vožnje i ponašanja navodno sve do Božića, sedam mjeseci uopće nije razgovarao s njim. “Nismo se svađali, ali odmaknuo sam se misleći da će ga to naučiti lekciju. Rekao sam da mora prvo položiti vozački pa onda sa mnom raditi ili razgovarati. Od Božića smo sasvim normalno komunicirali, a on je tada već dobio automobile od te žene.”

Što se tiče navoda da je Bruno povremeno radio kao taksist, kaže: “On je bio u posjedu automobila na kojem su bila obilježja taksija preko vrata, ali on nije bio taksist, to ne.”