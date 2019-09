MALOLJETNIK (17) OPTUŽEN ZA TEŠKO UBOJSTVO POKUŠAO POBJEĆI: Prijatelju je zadao više od 100 ubodnih i reznih rana

Pravosudni policajac otišao je do sutkinje potpisati neki dokument, a 17-godišnjak je to iskoristio za bijeg iz sudnice. No, tamo ga je dočekao drugi pravosudni policajac koji ga je svladao

Mladić optužen za teško ubojstvo pokušao je pobjeći iz zgrade Županijskog suda u Velikoj Gorici nakon ročišta. Pravosudni policajac otišao je do sutkinje potpisati neki dokument, a 17-godišnjak je to iskoristio za bijeg iz sudnice. No, tamo ga je dočekao drugi pravosudni policajac koji ga je svladao.

Ubojstvo nakon Božića

“Mogu potvrditi da je u petak na sudu zabilježen pokušaj bijega”, rekao je sudac Ante Zeljko, glasnogovornik Županijskog suda u Velikoj Gorici za 24sata. Maloljetnik se trenutačno nalazi u istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

To kazneno djelo je ubojstvo prijatelja kojem je na prošlogodišnje Štefanje zadao više od 100 ubodnih i reznih rana. Ubio ga je usred dana, na polju, 500 metara od najbližih kuća u Kupincu. Sve je vidio jedan prolaznik koji je obavijestio policiju i Hitnu pomoć.

Roditelji gledali bijeg

Tužiteljstvo za 17-godišnjaka traži kaznu maloljetničkog zatvora. Doznaje se kako su u trenutku pokušaja bijega u sudnici bili roditelji ubijenoga i otac optuženoga za ubojstvo.