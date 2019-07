OSUMNJIČENI NAČELNIK OBRATIO SE JAVNOSTI: ‘Optužbe su nesuvisle i minorne. HDZ molim za strpljenje, da me ne izbace’

Načelnik Općine Čeminac Zlatko Pinjuh potvrdio je kako je bio na razgovoru u policiji, zajedno sa svojim sinovima te zamjenicom i predsjednikom Općinskog vijeća

Osječko-baranjska policija potvrdila je Novoj TV da u Općini Čeminac i dalje traje istraga te razgovori s više osoba. Zbog suradnje s USKOK-om više od toga nisu htjeli otkriti. No, zato je u telefonskom razgovoru neke detalje otkrio načelnik općine Zlatko Pinjuh. Neslužbeno se doznaje kako je, osim prostorija općine, policija pretražila i njegovu kuću. No, on to nije komentirao, već je rekao kako se sinoć vratio s mora i odmah zaputio u policiju.

Ništa ga neće pokolebati

“Bio sam 15 minuta na razgovoru u pratnji odvjetnika. Sve su optužbe nesuvisle i minorne”, rekao je Pinjuh i dodao kako ne može govoriti o detaljima zbog istrage, ali i da ga ništa neće pokolebati u uvođenju reda u Čemincu. Potvrdio je i da su na razgovoru bili njegovi sinovi te zamjenica Anuša Rešetar i predsjednik Općinskog vijeća Marijo Kralj.

Optužuje interesne skupine

“Rado bih izašao s informacijama koje mi idu u prilog, ali ne smijem zbog istrage”, rekao je Pinjuh i dodao: “Ubrzo će se pokazati da optužbe nisu opravdane. Sve što sam radio bile su odluke Općinskog vijeća, a protiv mene rade interesne skupine.”

Pinjuh je preko medija zamolio HDZ-ovce za strpljenje te da ga ne izbace iz stranke.

