OSUĐEN NA DESET GODINA ZATVORA ZBOG RATNOG ZLOČINA: U Kablaru likvidirao starca pucajući mu u leđa

Ivan Linta nepravomoćno je osuđen na deset godina zatvora zbog likvidacije 83-godišnjeg Hrvata na području Kablara u vrijeme Domovinskog rata. 83-godišnjaka je odveo iza obitelsjke kuće, naredio mu da se popne na zidić i okrene leđa, nakon čega je Linta pucao u njega

Na deset godina zatvora nepravomoćno je u četvrtak na riječkom Županijskom sudu osuđen Ljuban Linta (62), hrvatski državljanin drugooptužen da je u listopadu 1991. u sastavu srpske paravojske ubio 83-godišnjeg starca hrvatske nacionalnosti i tako počinio ratni zločin protiv civila, no nedostupan je domaćem pravosuđu jer živi u Srbiji, dok je prvooptuženi Marko Carević (64) oslobođen optužbi da je naredio to ubojstvo.

Presudu je donijelo sudsko vijeće kojim je predsjedavala sutkinja Ika Šarić, a koje je prihvatilo iskaze svjedoka optužbe i tvrdnje iz optužnice da je upravo Linta ubio 83-godišnjaka u selu Kablar na karlovačkom području, dok je ta Carevića utvrđeno kako tijekom suđenja nisu iznijeta ključna svjedočenja koja bi potvrdila da je kao zapovjednik voda čete tzv. Teritorijalne obrane Gornji Sjeničak naredio Linti da ga ubije.

Šarić je u obrazloženju presude navela kako su dvojica krunskih svjedoka tijekom istrage u Državnom odvjetništvu teretili Carevića, ali tome nisu nazočili njegovi odvjetnici, branitelji Carevića. Jedan od te dvojice svjedoka umro je prije početka suđenja, a njegov se iskaz nije mogao koristiti zbog procesno-pravnih razloga.

Osuđeni Linta nedostupan hrvatskom pravosuđu

Marko Carević živi na karlovačkom području i dolazio je na ročišta jer se branio sa slobode, a Linta je nedostupan hrvatskom pravosuđu i ima posljednju prijavljenu adresu u Srbiji, zbog čega mu je suđeno i presuđeno u odsutnosti.

Ubojstvo se dogodilo u vrijeme okupacije Kablara, tijekom sukoba Hrvatske vojske s tzv. JNA i srpskim paravojnim formacijama. Tada su pripadnici spomenute srpske paravojne formacije uhitili 83-godišnjeg Ivana Grgića kojeg su zatekli u vrtu obiteljske kuće te ga, po optužnici, doveli pred Carevića.

Carević je bio optužen da je, nakon ispitivanja Grgića, naredio jednom pripadniku voda da ga ubije. No, on to nije htio učiniti pa je Carević istu naredbu izdao Ljubanu Linti i još jednom pripadniku voda. Oni su, tvrdi tužiteljstvo, odveli starca do zidane gnojne jame uz štalu kraj obiteljske kuće, naredili mu da se popne na zidić i okrene im leđa, a Linta je tada iz neposredne blizine iz automatske puške pucao u njega te je pao u jamu i umro.

Carević: Nisam naredio da se ikoga ubije

Inače, u svojim završnim riječima na sudu Carević je tvrdio kako nikada nije naredio da se nekoga ubije. “Nisam mogao pretpostaviti što će se dogoditi, nisam mogao ništa napraviti”, rekao je u srijedu taj ratni zapovjednik voda u četi Teritorijalne obrane, u ondašnjem sastavu tzv. SAO Krajine.

Branitelji optuženih u svojim su završnim riječima tražili oslobađajuću presudu za obojicu zbog nedostatka dokaza, dok su optužnicu nazvali protuustavnom i nezakonitom. Isticali su da se sa sigurnošću ne može utvrditi kad se taj zločin dogodio, već se navodi samo “početkom listopada”, pa je moguće da je to bilo i prije 8. listopada 1991. kada je RH raskinula sve državno-pravne veze s bivšom SFRJ. To bi, smatra obrana, značilo da se optužnica temelji na kaznenom zakonu koji nije bio na snazi u vrijeme događaja.