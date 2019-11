OSTAVIO ŽENU I BEBU KOD KUĆE PA OTIŠAO VAN: Kad mu je prigovorila izudarao ju je po licu, sud našao olakotnu okolnost

‘Nisam mislila prijavljivati policiji, ali sam otišla u Dom zdravlja pa su mi rekli da moram. Nakon toga me zvao, ispričavao se i molio me da ponovno živimo zajedno pa smo riješili sve probleme te se više nešto takvo nije ponovilo. Izgladili smo sve nesuglasice, dijete je vezano za njega i nisam zainteresirana za kazneni progon’, kazala je na sudu Splićanka koju je pretukao suprug

Općinski sud u Splitu osudio je 43-godišnjeg Splićanina na uvjetnu kaznu od 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine jer je u listopadu 2015. godine tijekom svađe uhvatio suprugu za vrat, udario je šakom po nosu i ustima te je ispljuskao po licu. Pritom joj je nanio niz ozljeda: posjekotine desnog kapka, korijena nosa i desnog kuta usta te 18 većih i manjih hematoma oko očiju, po obrazima, čelu, čeljusti i vratu. Muž je dobio deset mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od dvije godine.

Njih dvoje su se posvađali kada se iza ponoći vratio iz izlaska, a ona mu prigovorila što je nju i njihovo novorođeno dijete ostavio same kod kuće, piše Slobodna Dalmacija.

‘Sada smo u odličnim odnosima, stalno radim na sebi’

On ju je tada uhvatio rukama za lice i vrat stiskajući je i više puta je udarivši šakom i otvorenim dlanom po licu. Ona je potom s jednomjesečnom bebom otišla iz stana. Zbog ozljeda je otišla u Dom zdravlja gdje su joj rekli da napad mora prijaviti. Protiv njega je u roku od mjesec dana podignuta optužnica, a suđenje na općinskom sudu u Splitu provedeno je ove godine. Muškarac je priznao dio optužnice.

“Ne mogu se sjetiti koliko sam je puta udario i jesam li je udarao samo po licu ili i po tijelu. Naglašavam kako sam je udario samo otvorenim dlanom, ne i šakom. Od tada smo u odličnim odnosima jer stalno radim na sebi te mi je u tome najviše pomogla supruga. Ovako nešto se sigurno više neće ponoviti”, izjavio je.

‘Pomirili smo se, nisam zainteresirana za kazneni progon’

Njegova žena je, svjedočeći na sudu, kazala kako je bila ljuta nakon što se ovja vratio iz još jednog od niza noćnih izlazaka.

“Mislila sam kako nije u redu da me ostavlja s djetetom samu u kući. Pokušao je razgovarati sa mnom, ali sam ja bila jako ljuta i uznemirena pa je svađa eskalirala. Udario me otvorenim dlanom pet do deset puta po licu, a moguće je i da me uhvatio za vrat. Nisam mislila prijavljivati policiji, ali sam otišla u Dom zdravlja pa su mi rekli da moram. Nakon toga me zvao, ispričavao se i molio me da ponovno živimo zajedno pa smo riješili sve probleme te se više nešto takvo nije ponovilo. Izgladili smo sve nesuglasice, dijete je vezano za njega i nisam zainteresirana za kazneni progon”, izjavila je.

Budući da su sudsko-medicinskim vještačenjem njezine ozljede okarakterizirane kao lake, sud se odlučio za uvjetnu kaznu koju je tražilo i tužiteljstvo, a Splićaninu je kao olakotna okolnost u obzir uzeta činjenica da ranije nije bio osuđivan te da se u međuvremenu pomirio sa suprugom.