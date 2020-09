OSJEČKOJ TVRTKI UKRADEN VRIJEDAN TRAKTOR: Nude izdašnu nagradu onome tko im ga pomogne pronaći 

‘To nije mali traktor i velike je vrijednosti, pa smo zaključili kako bi bilo dobro ponuditi nagradu’, kazao je Tvrtko Sebenji, direktor tvrtke čiji traktor je ukraden

Iz prostora osječke tvrtke Top Agro početkom kolovoza ukraden je rabljeni traktor marke John Deere 6830 (na slici). Tvrtka je odlučila ponuditi nagradu od 2000 eura u kunskoj protuvrijednosti osobi ili osobama koje raspolažu informacijama koje bi pomogle u pronalaženju ukradenog vozila.

Obvezali se isplatiti nagradu u roku od 30 dana

Tvrtka se u javnom oglasu na svojim stranicama obvezala isplatiti nagradu u roku od 30 dana od datuma pronalaska vozila. Ako im, pak, više osoba pruži ključnu informaciju za pronalazak traktora, tada se iznos novčane nagrade dijeli na jednake dijelove.

Također su naveli da u slučaju da informacija o ukradenom traktoru nije valjana ili ako ne rezultira pronalaskom vozila, tada nemaju obvezu isplate obećane nagrade.

‘To nije mali traktor i velike je vrijednosti’

Sve koji raspolažu ikakvom informacijom o ukradenom traktoru, pozvali su da im se obrate na brojeve telefina +385 31 297 355 i +385 31 297 073 ili putem mail adrese info@topagro.hr.

“Malo smo se u firmi posavjetovali i mislimo da bismo na taj način mogli doći do kvalitetne informacije koja bi dovela do pronalaska traktora. To nije mali traktor i velike je vrijednosti, pa smo zaključili kako bi bilo dobro ponuditi nagradu, jer se traktori najviše koriste na selu, pa bi nagrada mogla potaknuti nekoga da ne “zažmiri” ako vidi traktor, nego da nam to dojavi”, kazao je za Glas Slavonije direktor tvrtke Top Agro Tvrtko Sebenji.

Traktor je inače vrijedan oko 350.000 kuna.