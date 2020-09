OPTUŽILI MAMU I DADILJU ZA DIVLJAČKO ZLOSTAVLJANJE DJEČAKA (2): Tukla ga, zavrtala mu ruke, ali pravi horor je otkrila susjeda

Majka je u svibnju prošle godine otišla na sezonski rad, no horor ne prestaje. Dječaka ostavlja na čuvanje 22-godišnjakinji koju je tek površno poznavala, u desetak kvadrata podrumskom prostora

Općinsko državno odvjetništvo nedavno je prijavilo 25-godišnju majku te 22-godišnjakinju koja ga je neko vrijeme čuvala za zlostavljanje tada 2-godišnjeg djeteta.

Niz prijeloma, opekline, podljevi…

Kako prenosi Večernji list, mučno zlostavljanje, traje od siječnja 2019. Majka je, sumnja se, dijete tukla, povlačila, zavrtala mu ruke i noge, pritiskala mu prsni koš, a na trbuhu i leđima su pronađene opekline „neutvrđenih gorućih predmeta“. Liječnici su utvrdili slomljena tri rebra, slomljenu zatiljnu kost, palčanu kost, nadlaktice, potkoljenice…

Predaje ga u podrumsku sobu od 10-ak kvadrata

Majka je u svibnju prošle godine otišla na sezonski rad, no horor ne prestaje. Mališana ostavlje na čuvanje 22-godišnjakinji koju je tek površno poznavala, iako je znala da živi u svega 10-ak kvadrata u podrumskom prostoru, s dvije mačke i u nehigijenskim uvjetima.

Dok ga je “čuvala, dadilja je na njega vikala, udarala ga je po licu, leđima i nogama, vukla ga je… Od toga je je imao krvave podlijeve po tijelu te prijelome nadlaktica, a dadilja mu nije pružila adekvatnu pomoć niti ga je odvela liječniku.

U konačnici, horor je prestao tek kada je dječaka u bolnicu dovela susjeda pa su liječničkim pretragama otkrivene ozljede

Obje su uhićene te su neko vrijeme provele u istražnom zatvoru. Majka se tijekom istrage prvo branila šutnjom, a zatim je negirala da je zlostavljala dijete. Pojašnjavala je da je dadilju našla preko interneta, da joj je plaćala oko 2000 kuna, da joj je ostavila novac za potrepštine… Tvrdila je i da dijete nije imalo nikakve ozljede sve do dana kada joj je dadilja poslala poruku u koje je navela da je mališan slomio ruku.

‘Nisam ga odvela doktoru jer patim od napadaja panike’

Dadilja je pak negirala da je zlostavljala dijete.

“Nisam ga zlostavljala. O njemu sam se brinula najbolje što sam znala. Njegovu sam majku upozoravala da dijete ima nekih zdravstvenih problema te da ga treba odvesti pedijatru. Upozoravala sam je da mu ruka stoji na krivo.

Imao je gotovo dvije i pol godine, a još nije govorio. Što se tiče njegove ozljede ruke, dan je ranije pao s vrtuljka, a ja sam onda zamolila susjedu da ga odvede doktoru jer ja patim od anksioznosti i napadaja panike. Ja volim djecu, a kako sam i sama imala teško djetinjstvo nezamislivo mi je da bih ja tukla djecu i sve ovo za što me se tereti mi jako teško pada”, branila se dadilja tijekom istrage

Ispitana je i dadiljina susjeda, koja je ispričala kako je dadilja živjela u neadekvatnim uvjetima te se jedan dan pojavila s djetetom.

‘Dijete je vidjelo banane…’

“Koncem svibnja došla mi je na vrata s djetetom. Kazala mi je da ga ona čuva, što mi je bilo čudno jer ona nema nikakvih kompetencija za to. Pozvala sam ih u stan. Dijete je na stolu vidjelo banane i tražilo ih je. Primijetila sam da je dijete jako gladno. Drugi sam ih put vidjela nakon dva tjedna. Maleni je bio bos i sjedio joj je u krilu, a ona mi je rekla da se loše psihički osjeća i da pije lijekove. Početkom srpnja opet mi je došla s djetetom, koje je imalo natečenu ruku. Kazala je da je ne zna što da radi i tvrdila je da je maleni tri dana prije toga pao na stepenicama. Molila me da ga ja odvedem u bolnicu. Usput mi je rekla da ako liječnici pitaju tko ga čuva, kažem da ga ja čuvam, što me šokiralo. Odvela sam dijete u bolnicu, a liječnici su mi tada rekli da sve upućuje na to da je zlostavljano te je ostavljen u bolnici”, ispričala je susjeda.

Dodala je još da joj je sljedeći dan dadiljin dečko donio ključ od dadiljinog stana, kako bi se pobrinula za njezine mačke. “Stan je bio zapušten, prljav, izmet od mačaka je bio po podu, neprano posuđe u sudoperu, a sanitarni čvor nevjerojatno prljav”, opisala je susjeda što je vidjela kada je ušla u dadiljin stan.