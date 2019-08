OPTUŽENA DA JE UBILA SESTRU I STAVILA JU U ŠKRINJU: Ako nema dokaza sud bi ju uskoro mogao pustiti na slobodu

O tome je li tužiteljstvo skupilo dovoljno dokaza, odlučivat će 22. kolovoza optužno vijeće varaždinskog suda,

Smiljana Srnec ubila je sestru Jasminu Dominić s pet snažnih udaraca u glavu, najvjerojatnije na spavanju, ušicom sjekire ili nekim drugim predmetom, ugurala u škrinju, glavu joj zamotala u crnu najlon vreću, a vrat omotala najlonskom čarapom, optužuje DORH.

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV SMILJANE SRNEC: Tereti se da je ubila sestru s pet udaraca u glavu i bacila je u škrinju

Optužnica je podignuta nakon pet mjeseci istrage. No tijekom istrage bilo je navodno dosta propusta, a slučaj dodatno otežava i to što je od samog ubojstva do pronalaska tijela prošlo 18 godina.

SMILJANA BI SE MOGLA IZVUĆI? Stručnjaci tvrde da je bilo teških propusta u istrazi, a stigla je i zabrinjavajuća izjava rođaka

Sud može i obustaviti kazneni postupak

O tome je li tužiteljstvo skupilo dovoljno dokaza, odlučivat će 22. kolovoza optužno vijeće varaždinskog suda, doznaje 24sata.

Nakon što saslušaju argumente svih stranaka na najavnoj sjednici, odlučit će o optužnici. Vijeće je može potvrditi, vratiti na doradu tužiteljstvu, no može i obustaviti kazneni postupak ako postoje okolnosti koje isključuju njezinu krivnju ili nema dovoljno dokaza da je osnovano sumnjiva za djelo za koje je terete. Tada bi ju morali pustiti na slobodu. Smiljana može i priznati krivnju te pokušati dogovoriti nagodbu, no taj je scenarij malo vjerojatan.