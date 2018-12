OPTUŽEN POZNATI SINDIKALIST: S dementnom tetom sklopio lihvarski ugovor kako bi mu ostavila stan

‘Al’ je to došlo čak do vas? Šta ću ja tu komentirat, očekiva sam da će bit to odbačeno, tu nema elemenata kaznenog djela…’, kazao je novinarima škverski sindikalist koji je zahvaljujući potpisanom ugovoru s dementnom tetom dobio njen stan

Zatvorska kazna od jedne do osam godina prijeti P.M. (50) iz Splita protiv kojeg je Općinsko državno odvjetništvo podiglo optužnicu zbog kaznenog djela lihvarskog ugovora.

Točnije, okrivljeniku se, prema navodima Općinskog državnog odvjetništva, na teret stavlja da je 11. siječnja 2018., u nakani da se okoristi u znatnom iznosu, znajući da je oštećena osoba s obzirom na svoju dob od 90 godina s dijagnosticiranom demencijom i psihoorganskim sindromom bila smanjene sposobnosti rasuđivanja, zaključio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Pritom je na sebe prepisao stan 71,79 četvornih metara, te grobno mjesto na Lovrincu. O nesretnoj ženi brinuo se tek mjesec i pol prije no što je zaključio sporni ugovor.

Škveranin, teta i njen unuk

Slobodna Dalmacija piše kako je okreivljenik, pak, istaknuti sindikalist u škveru koji im je u telefonskom pozivu kazao kako zna da je istraga pokrenuta, da je iskaz dao, ali i da nema pojma o optužnici.

“Al’ je to došlo čak do vas? Šta ću ja tu komentirat, očekiva sam da će bit to odbačeno, tu nema elemenata kaznenog djela. To je bila moja teta koja me je kontaktirala lani, komunicirali smo i u jednom mi je trenutku ponudila bi li brinija o njoj, a da će mi ona ostavit stan. Nakon toga smo sklopili ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, s tim da je ona tu imala i plodouživanje i sve, dakle nije bio nikakav predatorski ugovor”, kazao je sindikalist navodeći kako je prijavu pokrenuo tetin unuk koji živi vani, a kojis e nakdnadno pojavio.

“Odakle sad odjednom vaš interes i kako je to došlo do vas, ne znan odakle taj vitar puše s obzirom na posao kojim se bavim”, komentirao je škveranin.