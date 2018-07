OPTUŽEN MLADIĆ IZ OSIJEKA: Preko interneta prevario čak 66 muškaraca obećavši im seks

Više desetaka osoba povjerovalo je optuženome Osječaninu koji se na društvenim mrežama skrivao iza lažnog ženskog profila nudeći seksualne usluge

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je optužnicu protiv 26-godišnjeg Osječanina tereteći ga da je prevario najmanje 66 osoba obećavajući im seksualne usluge. On je, prema optužnici, od 9. veljače do 25. srpnja prošle godine u Osijeku i Bjelovaru na jednoj društvenoj mreži otvorio profil pod lažnim ženskim imenom obećavši seksualne usluge za novčane iznose od 200 do 500 kuna, piše Glas Slavonije.

Oštetio ‘klijente’ za 15.134 kune

Više desetaka osoba povjerovalo mu je stupivši s njim u kontakt na društvenoj mreži. On je potom od njih tražio da kupe paysafecard bonove te mu pošalju fotografije tih bonova.

Kada bi to učinili, mladić bi aktivirao bonove preko korisničkog računa otvorenog u jednoj internetskoj sportskoj kladionici. Na taj način primio je 66 paysafecard bonova ukupne vrijednosti 15.134 kune.

Snimao kako mastrubiraju pa ih ucjenjivao

Ovaj primjer, piše Glas Slavonije, nije jedini pa podsjeća na sličan nedavni slučaj 24-godišnjaka iz Virovitice prijavljenog da je od siječnja 2015. do konca kolovoza prošle godine počinio 32 slične iznude. I on je na društvenim mrežama izrađivao lažne profile predstavljajući se kao žena, a zatim preko Skypea komunicirao s ‘klijentima’ navodeći ih da se razodijevaju i samozadovoljavaju. Dok su to činili on ih je snimao, a zatim ih preko drugih društvenih mreža ucjenjivao kompromitirajućim snimkama tražeći da ih otkupe od njega.

Budući da je prostitucija u Hrvatskoj još uvijek zabranjena, bilo bi zanimljivo doznati tko se od žrtava javio policiji i prijavio Osječanina i Virovitičanina, piše Glas Slavonije.

