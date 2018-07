OPLJAČKANA U STUDENTSKOM DOMU S. RADIĆ: Predstavio se kao djelatnik SC-a, ušao joj u sobu i iskoristio trenutak nepažnje

‘Bilo mi je čudno jer se po njegovoj priči mora ugasiti voda da bi se popravila struja, ali nisam ništa posumnjala jer je znao da nemamo struje’ priča studentica.

Studentica, dok se spremala za posao, na hodniku Studentskog doma Stjepan Radič susrela je muškarca, starog otprlike 25 godina. Predstavio se kao djelatnik SC-a.

“Čujem ja neke glasove, priča on sa studenticama, ali nisam čula što. Ja sam se spremala za posao, izašla sam još na WC i zaustavio me. Rekao mi je da će ugasiti za pola sata vodu i neće je biti nekih sat – dva, molio me da prevedem obavijest studenticama na katu koje ne govore hrvatskim jezikom. Rekao je da nemamo struje, a da bi nam to popravili, moraju ugasiti i vodu. Bilo mi je čudno jer se po njegovoj priči mora ugasiti voda da bi se popravila struja, ali nisam ništa posumnjala jer je znao da nemamo struje, a još se radilo i o kupaoni i kuhinji, tom dijelu”, rekla je za Studentski.hr

‘Nisam zaključala sobiu jer imam dva koraka do wc-a’

Produžila je do WC-a i čula je kako nastavlja kucati po vratima. Sobu nije zaključala jer ima dva tri koraka do zahoda. No kad se za dvije, tri minute vratila u sobu, zatekla je razbacane stvari. Novčanika nije bilo. Isprva je mislila da ga je sama negdje zametnula, no nakon što ga nije našla obratila se zaštitarima.

Prvo ju je šokiralo kad su joj rekli kako SC nikoga nije poslao da obavijestoi studente o popravcima. Potom su pregledali snimke. Vidjeli su pljačkaša kako trči s novčanikom u rukama, ali mu nadzorne kamene nisu uspjele uhvatiti lice.

Uočljive crvene tenisice

Prema riječima opljačkane studentice, mladić je visok između 185 i 190 cm, ima kratku kosu i bradu od nekoliko dana, tamnoput je, a bio je obučen u tamnu odjeću. Na njemu su se isticale crvene tenisice. Pretražili su okolicu paviljona, nadajući se kako će barem pronaći novčanik s dokumentima, obzirom da pljačkaši često uzmu novac o dokaza s ežele čim prije riješiti, no uzalud.

Zbog incidenta u srijedu,m od četvrtka je ulaz u Studentski dom Stjepan Radić, koji se nalazi pokraj sedmog paviljona, zatvoren, a s porte upozoravaju i mole studente da ne ostavljaju otvorene ulaze u paviljon te da se služe ključevima pri ulasku, a da se jave na portu ako primijete bilo kakve sumnjive radnje ili osobe u samom paviljonu ili na području doma.