OPASNI MLADIĆ ŠETA ZAGREBOM, A ZLOSTAVLJAO MALOLJETNICE: ‘Stiskao me za vrat, ramena. Sve mi je poplavilo’

Opasni mladi irački azilant nalazi se i dalje na slobodi, iako je maltretirao, prijetio i tukao tri srednjoškolke

A. M. F., 18-godišnji irački azilant, maltretirao je, prijetio i tukao tri srednjoškolke sve dok ga majka jedne od njih nije prijavila policiji. Mladić je uhićen i određen mu je jednomjesečni istražni zatvor. Međutim, sud je zlostavljača pustio na slobodu, iako su ga ocijenili vrlo opasnim i određena mu je mjera zabrane prilaska. Usprkos tome, prvi dan nakon što je izišao iz zatvora zaputio se pred školu u koju ide maloljetnica koju je pretukao. Iako je prekršio mjeru sud ga nije vratio u zatvor.

Provjereno Nove TV neuspješno je pokušalo doznati zašto je 18-godišnji Iračanin na slobodi. Za njim je raspisana tjeralica, uz napomenu da je naoružan i opasan. Interesantna informacija je da supruga vlasnika kuće u kojoj živi radi u MUP-u.

Ljubomorni ispadi i nasilje

”Upoznali smo se preko moje prijateljice u kafiću u Dubravi, u četvrtom mjesecu. Nakon tjedan dana smo završili zajedno, u vezi i na početku je sve bilo u redu”, priča učenica srednje škole koja je sa 17 godina upoznala mladog Iračanina.

Međutim, ubrzo su se stvari promijenile te je irački azilant pokazao kakav je doista. Počeo je pokazivati znakove ljubomore i biti nasilan prema njoj kada bi joj stigla poruka ili poziv. “Bacio mi je mobitel u pod. Jednom kad sam bila kod njega, moj najbolji prijatelj mi je posao poruku i on je vidio da mi je došla poruka od najboljeg prijatelja, poludio je na to. Vikao je na mene, htio me ošamariti, ali me nije ošamario nego me počeo čupati.”

Njegovi prijatelji nisu reagirali iako su sve vidjeli. Bojali su ga se jer se bavi borilačkim vještinama. Potom je počeo tražiti da neopravdano izostaje iz škole: ”Rekao je ako ne izađeš iz škole, ja ću ti doći u školu pa će biti još gore. Rekla sam da ne mogu, i onda sam cijeli sat morala pričati s njim na mobitel, a kad sam mu prekinula jer sam morala odgovarati jer sam taman imala dogovoreno odgovaranje, on je mene cijeli sat zvao.”

Nakon kraja nastave otišla u obližnji kafić gdje je bio i on. ”Izveo me ispred kafića i pitao zašto sam ga provocirala, kako sam to mogla napraviti. Rekla sam da ništa nisam napravila, nego samo nisam mogla izaći iz škole kad je on to htio. On je nastavio s tim da sam ga provocirala i onda me počeo stiskati za vrat, ramena. Sve mi je poplavilo”, ispričala je.

Prijetnje obitelji

”Govorio je da ima pištolj i da će me naći gdje god da budem. I ako budem kod boga, da će on mene naći, da mu to uopće nije problem. I da ako on završi u zatvoru, da će se netko pobrinuti za to da nešto meni ili mojoj obitelji napravi. Onda je prijetio da će moj tata dobiti otkaz zbog toga i onda smo se mi pomirili jer me stvarno bilo strah. Nisam htjela da zbog mene dobije otkaz, zbog takve gluposti, a ja mu nikad nisam rekla gdje on radi niti koja pozicija, ime i prezime i sve je saznao”, priča tinejdžerica za Provjereno.

”Govorio mi je droljo, kurvo, glupa si”, dodaje tinejdžerica koja je znala da dolazi iz Iraka, da je tu s mamom i tatom te da je prije bio u Austriji.

Prijavili ga policiji

Njezina je majka Marina Pavičić je slutila da nešto ne valja, ali 17-godišnjakinja ju je uvjeravala da je sve u redu. Ipak, nakon nekog vremena sve je priznala majci. ”Priznala je da je on maltretira, da joj prijeti, da ju je udario i u tom trenutku smo otišli na policiju. Bio je jedan policajac koji je bio inertan. Imali smo dokaze, njegove pozive, poruke, slike, sve smo imali i ona je to davala policajcu, a on je rekao da ne treba”, rekla je majka.

Kada je završila školska godina, otišla je baki na more. ”Kad sam bila kod bake, morala sam baki dati mobitel da se javi da vidi da je ona tu, da ne bi ispalo da sam ja negdje drugdje. Cijelo je vrijeme bilo tako, a kad sam jednom isključila mobitel, odmah je poludio. I da, stalno me vrijeđao. Ja sam bila na plaži. On je meni rekao kad je njemu došlo, sad odi s plaže. Ja kao ne bih otišla s plaže, i doslovno je bio u stanju doći u Crikvenicu zato što ja njega ne slušam”, kazala je tinejdžerica.

Policija nije imala zapisnik

Kada ga je blokirala sa svih brojeva zvao ju je preko nekog trećeg privatnog broja i prijetio, pa čak i baku na fiksni telefon. ”Onda sam ponovno otišla na policiju, gdje oni uopće nisu imali zapisnik, kao da nismo ni bili na policiji”, rekla je majka Marina.

Ponovno su podnijeti prijavu policiji, ovaj put na Krku. ”Drugi dan odmah su ga pritvorili, tražili su ga cijeli dan. Nekako su došli pred kraj dana kod njega, on je bio tamo u pritvoru tri dana pa je završio u DORH-u, gdje će se odlučiti što dalje s njim i onda mi je javio da je pala odluka da će u istražnom zatvoru biti mjesec dana”, rekla je majka Marina.

Pustili ga na slobodu

Tjedan dana nakon toga majka Marina kontaktirala je policiju jer joj se učinilo da ga je vidjela na Jarunu, iako je trebao biti u zatvoru. Otišla je na Državno odvjetništvo gdje je u službenoj evidenciji bilo zavedeno da je u zatvoru. Nazvala je Županijski sud, gdje su joj potvrdili da je on dan ranije izišao iz zatvora i da mu je određena mjera opreza zabrana pristupa. Obitelji, DORH-u ni policiji nitko nije javio. Bilo je to 24. srpnja. Županijski sud pustio ga je na slobodu, iako su i sami svjesni, kako stoji u rješenju, da se radi o opasnoj osobi, piše Nova TV.

Obitelj 17-godišnjakinje doznala je da je isto radio još dvjema srednjoškolkama. Sve je također prijavljeno policiji, ali bez posljedica. Sudu je mjera zabrana bila dovoljna, ali on se toga nije uplašio. ‘

‘On se pojavio ispred škole, kao slučajno je došao dočekati moju prijateljicu, a tu prijateljicu zna godinu dana i nikad niti kad smo mi bili zajedno ni kad je nju zvao, nije došao ispred škole, ali baš slučajno kad sam se vratila prvi dan, on je došao ispred škole. Bilo me strah i odmah sam otrčala razrednici da pozovemo policiju”, kaže tinejdžerica.

Raspisana međunarodna tjeralica

Ekipa Provjerenog uspjela je doznati gdje se nalazi mladi Iračanin – na adresi na kojoj je i prijavljen, u zagrebačkim Mlinovima. U razgovoru za Provjereno ponašao se hladno, kao da ništa nije učinio, te je stalno pitao odakle su saznali informacije. Na slobodi je iako je prekršio mjeru zabrane prilaska te bi automatski trebao biti vraćen u zatvor. DORH je predložio povratak u zatvor, a sudac istrage to je odbio. Za njim je raspisana također i međunarodna tjeralica, iako se ne zna iz kojeg razloga.

”Ni u jednom trenutku nismo zaštićeni. Nitko nam nije ponudio zaštitu, ni policija, ni Županijski sud. Čovjek koji nije normalan je na slobodi, a mi se bojimo”, kaže majka.