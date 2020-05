OPASNE BANDE IMAJU NOVI REKVIZIT, A KORISTILA GA JE I SPLITSKA NARKOGRUPA; Vještak tvrdi: ‘Time lako zavaraju istražitelje’

Splitski policajci su tijekom pretresa imovine članova narko grupe, osim uobičajenih stvari pronašli i potpuno realističnu silikonsku masku, što je prvi takav zabilježeni slučaj u Hrvatskoj

S popuštanjem epidemioloških mjera raste aktivnost policije, pa kriminalci posljednjih dana diljem zemlje završavaju s lisicama na rukama. Tako je bilo i u četvrtak u Splitu, gdje je razbijena kriminalna skupina. Policija je snimila i objavila svoju akciju, a na snimkama se može vidjeti i jedan detalj koji otkriva koliko daleko kriminalci idu u svojim nedjelima.

Naime, 50 policajaca upalo je u stanove krijumčarima i preprodavačima droge. Pretresom su pronašli više pištolja, 150 komada streljiva, veći broj mobitela i SIM kartica, različitih ugovora, prijenosna računala, vage, kokain, heroin, marihuanu te – silikonsku masku.

“Znam za jedan takav slučaj u Crnoj Gori prije godinu dana, ali u Hrvatskoj nisam čuo da su nosili silikonske maske. To je, naravno, otežavajući moment za policiju”, rekao je za RTL umirovljeni sudski vještak za forenziku Vojin Maštruko koji je dosad napravio stotine vještačenja, ali niti jedan s ovim rekvizitom.

Zavaravanje istražitelja

Najveći je problem što su takve maske sve češće dio opreme kriminalaca i što su toliko realistične da lako mogu zavarati istražitelje.

“Osim toga, ono što se u svakodnevnoj praksi susrećemo su loše kamere s lošom rezolucijom što predstavlja nepremostivu prepreku prilikom identifikacije. Čak i ako uopće nisu maskirani”, dodaje Maštruko.

Filmski rekvizit

No, takvu masku je teško nabaviti, a još teže ju je napraviti. Jedan mali detalj može promijeniti cjelokupni izgled lica, a u nekoliko se minuta kalupom može simulirati opeklina trećeg stupnja. No, za izradu maski, koje se inače koriste u snimanju filmova, potrebni su dani pripreme.

“Mogu biti skroz realne. Tome se teži kad se radi na filmu, da se ne vidi nikakav prijelaz. Očito su to i drugi počeli koristiti i može se napraviti da to izgleda stvarno realno”, poručila je majstorica maske Marija Vrdoljak.

No, one sve više koriste kriminalcima u pljačkama i prikrivanju identiteta. Tako mogu neometano proći pored policajaca, a da oni to i ne shvate.

