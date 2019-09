‘ONI KOJI SU VIDJELI TU STRAVIČNU NESREĆU JOŠ SU POD STRESOM’: Kako i zašto su u autu izgorjeli otac i trogodišnja kći?

Zbog čega dolazi do ovakvog zapaljenja? Kako je to moguće? Ja pretpostavljam da je do njega došlo zbog udara. On je preletio kroz zaštitnu ogradu, udario u rub kanala, kaže zapovjednik JVP Slavonski Brod

Vožnja autocestom A3 kod Bukovlja za Josipa i njegovu trogodišnju kćerkicu u u nedjelju poslijepodne završila je tragično. Automobil marke Peugeot prvo je skrenuo u zaustavni trak, zatim zelenu površinu, okretao se, probio zaštitnu ogradu, a zatim se zapalio. Završili su u vatrenoj stihiji. Vatrogasci su stigli brzo, već su pomagali i vozači koji su se našli u blizini. Nažalost u požaru, otac i kći, izgubili su živote.

“Po dolasku na mjesto događaja automobil je već bio u razbuktaloj fazi. Bio je sav u plamenu. Po riječima očevidaca i naših djelatnika, vozači kamiona su pokušali prići, pokušali gasiti, ali zbog visoke temperature sa aparatima za početno gašenje, nisu uspjeli ništa napraviti. Nakon gašenja, utvrdili smo da se nalaze dva tijela izgorena u automobilu”, rekao je za RTL Danas zapovjednik JVP Slavonski Brod Ivan Vuleta.

U STRAVIČNOJ PROMETNOJ NESREĆI IZGORJELI OTAC I TROGODIŠNJA KĆI: ‘Nije ni trebao biti na autocesti, vozio je dijete majci’

Kako javlja RTL, Josip s obitelji živi već četiri godine živi u Njemačkoj, ali je došao u posjet rodnoj Slavoniji.

“Ono što možemo potvrditi je to da se radilo o osobnom automobilu njemačkih registracijskih tablica. I da su u automobilu prilkom slijetanja i požara na vozilu smrtno stradale dvije ososbe. Mi nastavljamo dalje rad u suradnji s županijskim državnim odvjetništvom”, istaknuo je glasnogovornik PU brodsko-posavske Krešimir Šimić.

Bez vatrogasnog vozila gašenje jako teško

Naknadno je obdukcija pokazala da je uistinu riječ o odraslom muškarcu i djevojčici od oko tri godine. Istraga bi trebala utvrditi uzroke požara, ali i zašto je do nesreće uopće došlo. Oni koji su vidjeli samu nesreću i dalje su pod stresom zbog načina na koji je izgledala.

“Što se tiče temperature, tu budu izuzetno velike temperature, preko 300, 400 stupnjeva celzijevih. Tako da je bez samog vatrogasnog vozila gašenje jako teško. Zbog čega dolazi do ovakvog zapaljenja? Kako je to moguće? Ja pretpostavljam da je do njega došlo zbog udara. On je preletio kroz zaštitnu ogradu, udario u rub kanala”, jasno će Vuleta.

A ako se to dogodi i ako ste pri svijesti, valja biti sabran, pružiti pomoć, pokušati spasiti život.

“Ako su osobe prisebne u tome trenutku prilikom slijetanja svakako ne treba paziti samo na materijalnu štetu, razbiti prozor i što prije izaći iz vozila i izvući ostale putnike koji su se možda nalazili s vama”, govori Šimić. Nažalost, Josip i njegova kći nisu uspjeli izaći iz gorućeg automobila.

Obitelj je shrvana: ‘Zlato moje, kako ću bez nje?!’

“Josip nam je rekao da s njom ide kod Suzane, svoje supruge, koja je bila kod svojih roditelja nekoliko ulica dalje od nas. Pitao je majku Katarinu kada će biti ručak da zna kada će se vratiti. Nisam ga puno zapitkivao, ali sam znao da je otišao Suzani da razgovaraju jer od svibnja ove godine imaju neke trzavice u braku. Inače njih su dvoje više od četiri godine u Njemačkoj. Moj je Josip tamo vozač, promijenio je i opremio stan, sve je činio kako bi njemu i obitelji bilo što ljepše. Svoju djevojčicu je volio više od svega. Nikako mi nije jasno zašto je sletio s autoceste”, kazao je za 24sata neutješni otac i djed Joza Živić (64).

Neutješna je i Josipova majka Katarina (64).

“U studenome je trebala napuniti tri godine… Poljubila me je kada su odlazili, rekla mi je bako doći ću opet ja, sunce moje. Zlato moje, kako ću bez nje”, u suzama je govorila Katarina.