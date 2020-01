ONAJ TKO JE POSTAVLJAO BOMBU RAZNIO SAM SEBE? Šokirani vlasnik vozila: ‘Izgleda da je to bilo namijenjeno meni’

Milan Basara koji je u jutrošnjoj eksploziji na svom imanju ostao bez kamiona smatra da ga je netko htio ubiti, dok ga mještani Popović Brda govore kako ne znaju nikoga tko bi mu htio nauditi

Kad ga je noćas oko tri ujutro susjed nazvao i rekao mu da je eksplozija uništila njegov kamion, parkiran pored kuće u Popović Brdu pored Karlovca, Milan Basara došao je iz sedam kilometara udaljenog sela i zajedno s policijom gledao razmjere uništenja.

“Nismo bili u kući kada mi je eksplodirao kamiončić koji tu imam. To je sreća u nesreći jer izgleda da je ova bomba bila namijenjena meni; tko zna, možda i da me usmrti”, rekao je Večernjem šokirani Basara i dodao da nije ni s kim u svađi i da ne zna tko bi to mogao napraviti.

Raznio sam sebe?

Policijska uprava karlovačka istražuje motive koji stoje iza eksplozije u kojoj je poginula jedna osoba, a istražitelji su satima češljali Basarino imanje te okolicu. Stručnjaci iz Centra za forenzična ispitivanja “Ivan Vučetić” prikupili su dokaze s uništenog vozila i kuće na kojoj su izbijeni prozori i oštećeno krovište i fasada.

Basara i susjedi smatraju da je onaj koji je postavio bombu sam sebe raznio, a njegovo tijelo je izmasakrirano do neprepoznatljivosti, zbog čega će se morati provesti dodatne analize kako bi mu se utvrdio identitet, što će oduljiti istragu. Zasad se čini kako je počinitelj znao da Basara privremeno s obitelji živi u toj kući, jer uređuje onu u kojoj inače živi, sedam kilometara dalje. No, mještani su šokirani eksplozijom i time što netko želi ubiti Basaru.

Dobar čovjek koji je možda nekome ostao dužan

“Možete misliti kako nam je bilo, i sada me strah iako ne znam čega. Nije ugodno kada vas iz sna probudi tako nešto. Pa onda još i to što se i taj što je ‘minirao’ razletio posvuda… Ma strašno, dobro da nije i gore prošlo, da nije taj kamion odletio na neku kuću”, rekla je Basarina susjeda.

Mještani Popović Brda opisuju Basaru kao dobrog čovjeka i kažu da ne znaju nikoga tko bi mu naudio. No, kažu da je moguće da je nekome ostao dužan, vjerojatno svojim radnicima, s kojima je “išao u drva”.

“Ma to je ovako radio, kako se kaže, na crno. Vodio je radnike sa sobom, uglavnom su to ljudi koji nisu mogli naći drugi posao. Tko zna, možda se kome zamjerio, ali ne vjerujem da bi netko od njih htio ozlijediti Milana. Možda je ovo s kamionom trebalo biti neko upozorenje, ali nije dobro prošlo za čovjeka koji je stradao”, zaključuju susjedi.