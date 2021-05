‘ON NIJE MONSTRUM, NEGO ORGANSKI BOLESTAN ČOVJEK’: Ovako odvjetnik brani oca koji je svoje četvero djece bacio s balkona

Vrhovni sud održao je žalbenu sjednicu u slučaju žalbe na presudu od 30 godina zatvora Josipu Rođaku, koji je krajem veljače 2019. bacio svoje četvero djeces balkona kuće na Pagu

Godinu dana nakon što je 56-godišnjeg Josipa Rođaka Županijski sud u Zadru osudio na 30 godina zatvora, jer je bacio svoje četvoro djece s balkona kuće na Pagu, Vrhovni sud je održao žalbeno ročište. Jutarnji doznaje kako se osuđenik javio iz zatvora putem videoveze te da su žalbe uložili njegov odvjetnik, ali i državni odvjetnik. Jedan traži ukidanje presude, a drugi smatra da je 30 godina zatvora za takav čin – premalo.

“Prihvaćam navode iz žalbe moga odvjetnika. Ali bih još dodao da sam bio devet mjeseci u bolnici u Svetošimunskoj na liječenju, popio sam 7000 tableta te sam sa 126 kilograma spao na 80. Tijekom postupka nisu saslušani moji svjedoci, a mene nitko nije pitao. Djecu sam vodio doktorima, odvajao sam za njih i nisam im ništa uskraćivao. A onog dana, dobio sam tablete za spavanje jer sedam dana nisam mogao spavati. Tu večer sam legao, nakon što sam napravio večeru. Probudio sam se u snu, digao se… I jako mi je žao. Znate, neki dan sam bio s djecom preko videolinka. Imali smo susret. Mahali su mi”, poručio je u svom iskazu osuđeni Rođak.

Suprotne teze

Njegov odvjetnik tvrdi da je došlo do povrede odredbi kaznenog postupka, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja te ustvrdio da je kazna neprimjerena. Ističe da je utvrđeno da se Rođak ne sjeća da je bacio djecu s balkona te da to nije strategija obrane, kako tvrdi vještakinja. Odvjetnik nadalje tvrdi da ovaj nije pokazao da želi djecu ubiti te da zbog tog čina njihova smrt nije nastupila.

Smatra da je to čin neubrojive oobe, jer se njegov kontakt sa stvarnošću dogodio kad je već bacio djecu te kad mu se obratila supruga. Požalio se i na to što pri izricanju kazne, njegovom branjeniku nisu u obzir uzete olakotne okolnosti. Negirao je da je Rođak mostrum već organski bolestan čovjek na kojeg je utjecalo psihičko stanje koje je dovelo do bacanja djece.

Državni odvjetnik u svojoj žalbi, pak, tvrdi da iskazano žaljenje ne može biti olakotna okolnost. “Sud je za svako od četiri kaznena djela izrekao pojedinačne kazne ispod zakonskog miminuma. To nije dobra poruka za ostvarivanje generalne prevencije. Na djeci će ostati trajne posljedice. Otac ih je trebao zaštititi a nad onim što je učinio se zgrozila cijela javnost i izvan granica RH”, smatra državni odvjetnik ističući nezadovoljstvo visinom kazne.

Smanjeno ubrojiv

Prema optužnici, Josip Rođak je terećen za četverostruki pokušaj teškog ubojstva, a osim dugotrajnog zatvora izrečena mu je i mjera obvezatnog psihijatrijskog liječenja. On je 28. veljače 2019. u šest sati ujutro djecu u dobi od tri do osam godina bacio s pet metara visokog balkona na betonski pod te je supruzi da je ubio djecu i potom mirno odšetao na policiju.

Tijekom suđenja djelomično je priznao svoje nedjelo, a sudskim je vještačenjem utvrđeno da je bio smanjeno ubojiv zbog hidrocefalusa, koji je uzrok njegove disocijalne strukture ličnosti i psihoorganskog sindroma te trajnog oštećenja spoznajnih i psihičkih funkcija.