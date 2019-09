ON JE POZVAO POLICIJU NAKON MASAKRA: Tinejdžer (14) priznao da je pištoljem brutalno pobio vlastitu obitelj

Dječak je pucao u svog oca Johna Siska, maćehu Mary Sisk te u svoju mlađu polubraću i polusestru, s tim da je jedan od polubraće tek šestomjesečna beba

Tinejdžer (14) optužen je za obojstvo petero članova svoje obitelji u njihovoj obiteljskoj kući u Elkmontu u Alabami. Dječak je pucao u svog oca Johna Siska, maćehu Mary Sisk te u svoju mlađu polubraću i polusestru, s tim da je jedan od polubraće tek šestomjesečna beba. Istražitelji moraju utvrditi motiv, rekao je glasnogovornik tamošnje policije Stephen Young za CNN.

Istražitelji su pronašli pištolj koji je navodno korišten u ubojstvima, a pronađen je s druge strane ceste gdje ga je 14-godišnjak bacio. Ranije je šerifov ured rekao da je tinejdžer pomagao policiji u pronalaženju 9 mm pištolja koji je odbacio u blizini mjesta događaja. Pištolj je bio u kući “ilegalno”, rekao je Young. Pucnjava se dogodila oko 10:30 sati ujutro u ponedjeljak, kako piše CNN podružnica WAFF. Optuženi tinejdžer nazvao je policiju oko tog vremena kako bi javio da je bio u podrumu kad je gore čuo pucnjavu, izvijestili su iz policije.

Tinejdžer je ispričao da je pobjegao za vrijeme pucnjave, no kasnije je odveden na ispitivanje jer mu je priča bila puna nedosljednosti. Dječak se drži u maloljetničkom domu, rekao je Young. Tri od pet njegovih žrtava nisu bile odmah mrtve nego u kritičnom stanju pa su zrakoplovom prevezene u bolnicu, no kasnije je izvješteno da su i one umrle. Iz srednje škole Elkmont koju je mladi krvnik pohađao potvrdili su da je njihov učenik i izrazili su duboko žaljenje zbog tragičnog događaja.

