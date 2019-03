OGULINSKI ŽUPNIK PONOVO DIVLJAO PIJAN: ‘Svekar ti je Srbin, a ti si kur*etina’; No, pravi biser je njegovo opravdanje

Ni nakon niza premještaja, nije se smirio.

Svećenik Josip Štefančić često je punio retke crne kronike pa se tako pisalo kako je pijančevao i potukao se u jednom kafiću, konobaricu koja ga je odbila poslužiti gađao pepeljarom, šakom u glavu udario je slunjskog vozača, ali to nije bilo sve. U automobilu je na nepropisan način vozio lovačku pušku, a vrhunac je bio njegov “sudar” sa stablom ispred crkve u Cvitoviću u koje je udario također u alkoholiziranom stanju.

Zbog toga je, kako je to praksa s kriminalnim svećenicima, premještan: bio je u službi u Cvitoviću kod Slunja, pa i u mjestu Plitvice u Lici, a od prije par godine preselio se u Ogulin. No to ga nije primirilo. Kako piše Ka Portal, Ogulinka A. S. požalila se biskupu Zdenku Križiću, a potom i medijima s tvrdnjom da ju je Štefančić u kafiću u kojem radi kao konobarica u vidno alkoholiziranom stanju verbalno napao i izvrijeđao.

‘Svekar ti je Srbin, a ti si kur*etina

“Navedeni svećenik u vidno alkoholiziranom stanju nacionalno je vrijeđao mog pokojnog svekra, rekavši, citiram : “On je Srbin!” Isprovocirana njegovom izjavom reagirala sam na način da sam mu rekla da je za jednog svećenika jako “plitak”. Nakon toga svećenik Josip dolazi za šank i govori mi: “Ti si kur*etina, p..a ti m…rina!”. Između ostalog me optužio da kradem i ne kucam račune” napisala je, dodajući kako ovo nije prvi njegov ispad u Ogulinu.

“Smatram da ovakvo ponašanje ne doliči jednom svećeniku, ali o tome svi šute jer ga se možda na neki način boje. On često zna upitati prisutne: “Jel’ znaš ti tko sam ja?”, piše revoltirana konobarica.

Bizarno pravdanje svećenika

Svećenikovo opravdanje je krajnje bizarno. Kaže da mu je žao, a da to što je govorio kako joj svekar Srbin nije govorio s namjerom vrijeđanja.

“Poštovana, nakon što smo zaprimili Vaš dopis u elektronskom obliku, ovime Vam dajemo odgovor. Preuzvišeni biskup mons. Zdenko Križić pročitao je Vaš elektronski dopis i izrazio veliku žalost zbog navedenih događaja. Kako nalaže praksa, otac Biskup je kontaktirao vlč. Josipa Štefančića i zatražio njegovo mišljenje o ovom događaju. Vlč. Josip u razgovoru je istaknuo kako mu nije bila namjera vrijeđati Vašeg pokojnog svekra na nacionalnoj razini.

Kaže da je rekao da je on bio Srbin, ali nije imao nakanu vrijeđanja, jer je dobro poznavao Vašeg pokojnog svekra, za kojega kaže da su skupa igrali nogomet pa čak imali i prijateljski odnos. Sljedeće, što se tiče izdavanja računa, on kaže da je jednom platio iznos računa u ugostiteljskom objektu u kojem radite, ali za to nije dobio račun.

‘Velečasni ističe da mu je žao’

Napominje da je kriv što nije tražio na vrijeme nego kasnije reagirao i izražava žaljenje zbog toga. Poštovana gospođo, ocu Biskupu i ovom Ordinarijatu veoma je žao zbog neprimjerenih riječi i ponašanja našeg svećenika vlč. Josipa”, stoji u odgovoru Gospićko – senjske biskupije, u kojem dodaju da ga je biskup opomenuo.

“Napominjemo, vlč. Josip u razgovoru s Biskupom ističe stvari koje je pogriješio i žao mu je zbog toga. S Biskupovim upozorenjem ističe žaljenje za neprimjerenim ponašanjem i nastojanje za ispravljanjem pogrešnih koraka. U nadi međusobnog razumijevanja srdačno Vas pozdravljamo i želimo svako dobro u životu i radu”. Dopis je potpisao vlč. Mišel Grgurić, kancelar i biskupov tajnik.

Nastavio po starom

Ipak, isprika je ostala samo na papiru jer se konobarica ponovo javila OG portalu, ističući kako je svećenik ponovo došao u njen kafić, nije imao potrebu ispričati se. Čak što više, ponovo je o njoj ružno govorio.