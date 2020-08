OGLASIO SE NAPADNUTI MLADIĆ: ‘Dočekali su me i tražili dvije tisuće kuna, a sad su me izveli tu ispred crkve’

Mladić je kazao kako je s napadačima išao u Sinj na Veliku Gospu te kako su ga oni sada tražili novac

Nakon snimke iživljavanja iz Kaštela koja je zgrozila javnost, uhićena su dva napadača. Žrtvu su udarali šakama i nogama po glavi, a sve se odigralo u dvorištu crkve u jednom od sedam kaštela, između zidova i župnog dvora, piše 24 sata.

Spomenuti list je i razgovarao sa žrtvom i njegovim ocem. Otac je kazao da mu se sin žalio da je dužan novce te da su mu, koliko je shvatio, plaćali pića, a onda tražili novac nazad.

“Trebao sam ići s njima u Sinj na Veliku Gospu, dogovorili smo se da svak’ ponese po 200 kuna za piće, pečenje i gorivo, Ja sam taj dan trebao imati 200 kuna, ali nisam ih dobio. Ipak sam otišao s njima, oni su me počastili i vratili kući. Prošle subote su me dočekali i tražili dvije tisuće kuna. Imam neki skuter koji sam im dao i rekao da mi otpišu dug, no majka od jednog od njih sumnjala je da je motor ukraden pa su mi ga vratili. Rekli su mi da na sve zaboravim. A onda su tu subotu došli po mene u kuću, izveli me tu ispred crkve i evo, sad je sve u policiji”, rekao je mladić za 24 sata.