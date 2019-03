OGLASILA SE I ŽENA KOJA JE OPTUŽILA NAČELNIKA ZA SILOVANJE: ‘Tražio je da sve izgladimo na kavi jer sam ‘pametna i dobra”

Okrivljeni je prilikom prvog saslušanja sve porekao te da ga je ona svojim ponašanjem provocirala na seks ali da do toga nije došlo te da nema govora ni o kakvom spolnom odnosu

Nakon što je DORH podignuo optužnicu protiv načelnika općine Lasinja Željka Prigorca zbog kaznenog djela protiv spolne slobode – silovanja, redakciji 24sata javila se i žena koja je načelnika prijavila policiji.

“On sad mene omalovažava i vrijeđa, govori da sam ovakva i onakva, ali sve će se saznati. Suprug i ja ne živimo u tom dijelu Hrvatske, ali znali smo dolaziti. Tako je bilo i prošle godine. Bio je blagdan Velike Gospe i planirali smo izlazak na lokalnu feštu. Suprug nije htio pa sam otišla sa prijateljicom. Bili smo za stolom sa prijateljima. Negdje tijekom večeri nam se pridružio Prigorac kojega sam poznavala iz viđenja, ali ne i privatno. On je sjeo do mene i počeli smo razgovarati. Činio se normalan. Govorio mi je o svemu što radi za općinu, kako poznaje mog supruga i kako je čestit čovjek. Ja sam pila, priznajem. Svi smo. Kako se bližila ponoć ljudi je bilo sve manje u domu. Htjela sam pozvati supruga da dođe po mene ali mi se mobitel ispraznio. Prijateljica je pozvala svog da nas pokupi. Čekale smo ga no, ja sam morala na toalet. Izlazila sam iz toaleta kad me je kod obližnjih vrata on čekao. I on je bio pijan. Pogledala sam ga i naslutila što želi. Rekla sam da nema šanse i da se makne. On se cerio. Odjednom me je obujmio rukama oko tijela i vukao prema nekoj prostoriji, preko stepenica. Govorila sam mu da me ostavi, da ne želim ništa sa njime. Pokušala sam se otrgnuti ali nisam uspjela. Sjećam se da sam plakala i vikala da ga ne želim vidjeti više nikada, da mi se gadi – ispričala je 37-godišnja žena za 24sata.

‘Pametna i dobra’

Osnovana sumnja potkrijepljena je dokazima izuzetim u navedenoj prostoriji, a izuzeti su i tragovi biološkog porijekla. Osim toga, odvjetništvu je predana i prepiska između oštećene i osumnjičenog u kojoj ga ona pita je li svjestan što je napravio dok on inzistira da odu na kavu i o svemu popričaju jer je ‘pametna i dobra’.

Okrivljeni je prilikom prvog saslušanja sve porekao te da ga je ona svojim ponašanjem provocirala na seks ali da do toga nije došlo te da nema govora ni o kakvom spolnom odnosu, a osobito prisilnog.

NAČELNIK I BIVŠI HDZ-ovac OPTUŽEN ZA SILOVANJE, ON TVRDI DA SU TO LAŽI: ‘Nema dokaza. Ona je prostitutka’

“To je potpuna neistina, blamaža koja ide prema meni. Ja nisam trenutno tu, vraćam se u subotu. Vidjet ćemo što će Optužno vijeće s tim jer dokaza nema. Radi se o ženi koja je došla živjeti u Lasinju. Neću javno iznositi, ali ona je prostitutka. Ona je bila protiv mene kao načelnika Općine, stalno pisala, ja se na to nisam obazirao i tako je došao jedan kontakt koji se dogodio oko nečega gdje je bilo i tako… Ona je iskoristila prigodu i prijavila i to je tako”, zaključio je danas Prigorac za Dnevnik.hr.