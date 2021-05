ODVJETNIK ZDRAVKA MAMIĆA: ‘Petosatni iskaz mog klijenta odgovara sadržaju USB sticka’

‘Ako je ovoliko dugo trajalo, to znači da je to bila aktivna radnja u kojoj se mnogo toga čulo’

Odvjetnik Veljko Miljević rekao je u srijedu kako je sadržaj petosatnog svjedočenja bivšeg Dinamova čelnika Zdravka Mamića videolinkom iz Livna odgovarao njegovim optužbama iz listopada 2020., koje je iznio na USB sticku dostavljenog pravosudnim tijelima, no pritom nije otkrio detalje svjedočenja.

“Danas je provedena radnja čiji sadržaj odgovara onome što je sadržano u kaznenoj prijavi putem sticka od 8. listopada prošle godine. Ali ako je ovoliko dugo trajalo, to znači da je to bila aktivna radnja u kojoj se mnogo toga čulo. A Zdravko Mamić nije ni imao nikakvu drugu potrebu nego da se čuje ono što je već u kaznenoj prijavi rekao”, kazao je Miljević u kratkom obraćanju medijima.

Miljević odbio govoriti o Mamićevom svjedočenju

On je, međutim, odbio govoriti o sadržaju svjedočenja svog klijenta. Pojasnio je kako je obrana izričito upozorena da sadržaj svega onoga što je danas rečeno predstavlja tajnu. Pitanja iz DORH-a i Uskoka videolinkom iz Zagreba su postavljena preko zamjenika županijskog tužitelja iz Livna.

Miljević nije želio odgovoriti na upit o tome hoće li Mamićevo svjedočenje, u svojstvu osumnjičenika, biti poticaj za procesuiranje osječkih sudaca koje je navodno podmićivao.

“Neću ja to govoriti. Ja imam jasno uvjerenje, no to drugi sude. To će suditi onaj dio državnog odvjetništva Republike Hrvatske koji je zamolio provođenje ove radnje”, dodao je.

‘Ispitivanje je obavljeno korektno’

Po njegovim riječima Mamićevu svjedočenju u Livnu nazočila je i zamjenica ravnateljice Uskoka koja je duže vrijeme radila na predmetu. Odvjetnik je pojasnio kako se Mamić odazvao svjedočiti na temelju zahtjeva hrvatskih pravosudnih vlasti na temelju međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. “Sve je obavljeno iznimno korektno”, dodao je.

Zdravka Mamića u srijedu su u kantonalnom tužiteljstvu u Livnu ispitivali o optužbama, među ostalim i na račun sudaca koje je u listopadu dostavio Uskoku na USB sticku, a potom ponavljao na konferenciji za novinare u Mostaru i na društvenim mrežama nakon što mu je Vrhovni sud potvrdio presudu. On je optužio više sudaca Županijskog suda u Osijeku da su od njega tražili novac te da im je plaćao mito.

Presuda Vrhovnog suda

Vrhovni sud je sredinom ožujka Zdravku Mamiću kao prvooptuženom u aferi izvlačenja novca iz Dinama, pravomoćno potvrdio kaznu od šest i pol godina, dok je njegovom bratu Zoranu Mamiću smanjio kaznu na četiri godine i osam mjeseci. Najviši sud je u istom predmetu na tri godine i dva mjeseca smanjio kaznu i Milanu Pernaru, dok je Damiru Vrbanoviću potvrđena kazna od tri godine zatvora.

Na sudu u Osijeku, čija su dvojica sudaca udaljeni s dužnosti zbog druženja sa Zdravkom Mamićem, u međuvremenu je počelo i drugo suđenje za izvlačenje novca iz Dinama.

Zdravko Mamić ranije je kazao da želi zatvorsku kaznu odslužiti u BiH, gdje je pobjegao još uoči izricanja prve nepravomoćne presude na osječkom Županijskom sudu.