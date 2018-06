ODVJETNIK TIN DOLIČKI ZA NET.HR: ‘Podmeću mi zbog moje uloge u Agrokoru’; PRESUDA: ‘Svodnik je s Doličkim dogovorio pružanje seks usluga’

Odvjetnik Tin Dolički, koji je trenutno i jedan od pravnih savjetnika u Agrokoru, tvrdi kako nikada nije kontaktirao svodnika Marija Vuletića niti od njega u ljeto 2012. naručio prostitutku. Nepravomoćna sudska presuda, međutim, govori drugačije

Nakon što je Net.hr objavio detalje presude svodniku Mariju Vuletiću iz kojih je vidljivo kako je jedan od njegov klijenata bio i Tin Dolički, poznati hrvatski odvjetnik i pravni savjetnik u Agrokoru, cijeli je ovaj slučaj za naš portal komentirao i sam Dolički.

“Prvi puta čujem za ime tog čovjeka. Ni o njemu kao ni o presudi koja se u tekstu spominje ne znam ništa”, rekao je za Net.hr odvjetnik Tin Dolički. No, prema nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Šibeniku kojom je Vuletić kažnjen zbog organizacije lanca prostitucije, Dolički je identificiran kao jedan od njegovih klijenata.

Detalji sudske presude

U presudi koju posjedujemo stoji kako je 17. srpnja 2012. godine u 11,22 sati Vuletić s Doličkim dogovorio pružanje seksualnih usluga. Za to je angažirao Sandu P., jednu od 11 djevojaka koja je od ožujka do kraja srpnja te godine radila za njega, te ju poslao na adresu u Zagrebu, preciznije na Tuškanac. Kao naknadu za seksualnu uslugu Vuletić je s Doličkim dogovorio 300 eura za jedan sat. Sanda P. je od klijenta dobila 2.400 kuna, no od tog iznosa je 1.500 predala Vuletiću.

“Ovo za mene predstavlja veliku neugodnost, jer je istina da doista nisam znao niti za ovaj postupak niti za presudu. Ja u tome nisam ni sudjelovao, a vjerojatno bih tijekom istrage ili glavne rasprave bio ispitan kao svjedok”, rekao nam je odvjetnik Dolički.

OTKRIVAMO SEKS AFERU AGROKOROVOG ODVJETNIKA: Tin Dolički tajno snimljen kako naručuje zanosnu prostitutku za 2400 kuna!

Vuletić sve priznao na sudu

Međutim, budući da je Vuletić priznao krivnju tijekom procesa ispitano je vrlo malo svjedoka. Kako proizlazi iz same presude svega tri djevojke koje su se prostituirale za Vuletića dale su svoje iskaze.

Odvjetnik Dolički uvjeren je pak kako mu se ovim postupkom, iako su u pitanju podaci iz službenog sudskog dokumenta Općinskog suda u Šibeniku, želi naštetiti zbog njegove uloge pravnog savjetnika u Agrokoru.

Kako su se baš njegovo ime i adresa našli u presudi nije nam mogao objasniti, budući da, kako tvrdi ni sa Vuletićem ni s njegovim prostitutkama nije imao baš nikakve veze.