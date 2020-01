ODVJETNIK SPLITSKOG UBOJICE ZABRINUT, TVRDI DA SE FILIPU VEĆ SPREMA OSVETA: ‘Sprema se reakcija s druge strane, čuju se takve informacije, nešto se čuje’

‘Sprema se reakcija druge strane. Ne mogu to objasniti jer ako to ne može policija objasniti, ne mogu ni ja’

Branko Šerić, odvjetnik 25-godišnjeg Filipa Zavadlava, tvrdi da je Zavadlav na putu za Zagreb gdje bi trebao biti na psihijatriju u zatvorsku bolnicu u Svetošimunskoj ulici. Uz to, u razgovoru za Index, također je izjavio kako se boji da se Filipu sprema osveta. “Sprema se reakcija druge strane. Ne mogu to objasniti jer ako to ne može policija objasniti, ne mogu ni ja. Čuju se takve informacije, nešto se čuje, ali ne bih volio biti rekla-kazala”, rekao je.

Dodao je kako je Filip već na putu za Zagreb te da se to, prema njegovu iskustvu, nikad ne događa isti dan. “Očito je da postoje opravdane okolnosti da se ne želi ni da on jednu noć prenoći u okružnom zatvoru u Splitu”, rekao je Šerić kojega je angažirala Facebook grupa podrške osumnjičeniku Pravda za Filipa.

