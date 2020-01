ODVJETNIK ŠERIĆ PRVI PUT POSJETIO FILIPA ZAVADLAVA: ‘Nisam ostvario normalnu komunikaciju s njim. On ne shvaća što je napravio’

‘Ne shvaća koja je kazna prema kvalifikaciji zapriječena koja mu se može izreći. Nije svjestan ni toga što je napravio’, rekao je Šerić, dodavši da će njegov klijent u zatvorskoj bolnici svakako ostati do kraja vještačenja, a moguće i dulje od toga

Odvjetnik Branko Šerić u ponedjeljak je u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu prvi put posjetio svog klijenta Filipa Zavadlava, osumnjičenog za trostruko ubojstvo u Splitu.

“U razgovoru je insuficijentan, dakle, jednu normalnu komunikaciju nisam mogao ostvariti, kao da nije svjestan uopće što se dogodilo. I dalje ne bih o sadržaju razgovora, ne bi bilo niti etično niti u skladu za Zakonom o kaznenom postupku, jer to je povjerljiv odnos klijenta i odvjetnika i bilo bi pretenciozno da o tome išta govorim”, rekao je Šerić novinarima nakon susreta s klijentom. Kazao je kako je Zavadlavu pokušao pod svaku cijenu prenijeti kvalifikaciju koja mu se stavlja na teret, ali tvrdi da on to ne shvaća.

“Ne shvaća koja je kazna prema kvalifikaciji zapriječena koja mu se može izreći. Nije svjestan ni toga što je napravio”, rekao je Šerić, dodavši da će njegov klijent u zatvorskoj bolnici svakako ostati do kraja vještačenja, a moguće i dulje od toga.

Ne treba očekivati da će uopće izaći iz pritvora

“I dok traje vještačenje, on će biti tu i radi njegove sigurnosti ja mislim da će biti i dulje”, rekao je Šerić i dodao: “Ne treba očekivati nepuštanje iz pritvora nego da će ikako izaći iz istražnog zatvora. Sve će ovisiti o vještačenjima”, dodao je Šerić.

Klijentu je ispričao i da se u Splitu priprema prosvjed potpore za njega, međutim Zavadlav to ne shvaća, rekao je odvjetnik. “Podržavam svaki legalan i legitiman prosvjed, ali osobno tamo neću ići, zato što bi ispalo da politiziram ovaj kazneni postupak. Kako sam i ja Splićanin, parafrazirat ću Meštra Bricu, neću politiku u moju butigu”, rekao je Šerić.

Potvrdio je da će psihijatrijsko vještačenje Filipa Zavadlava obaviti stručnjaci iz Klinike za psihologiju Vrapče, a do njega bi moglo doći najranije u srijedu.

“Vještačenje će početi tek kada Klinika za psihologiju Vrapče primi nalog za vještačenje. To se, procjenjujem, neće dogoditi prije srijede. Donesen je nalog i upućen je u Zagreb. Psihijatri i psiholozi moraju uzeti vrijeme za pripremu da počnu s ispitivanjem okrivljenika”, rekao je Šerić.

Policija pokrenula postupak zbog prijetnji: ‘Svaka čast’

Nije htio komentirati je li ga policija kontaktirala zbog prijetnji koje je dobio, te je samo na tvrdnju da je policija kazala kako je pokrenula postupak kazao: ‘Svaka čast’.

Vještačenjem će se utvrditi je li trostruki ubojica u vrijeme počinjenja zločina bio ubrojiv, smanjeno ubrojiv ili neubrojiv. O tome će ovisiti visina kazne, odnosno ako se utvrdi da je bio neubrojiv, neće kazneno odgovarati za to što je učinio.

