ODVJETNIK OTKRIO ZAŠTO JE ŠUNJERGA NA IZRICANJU PRESUDE IZGLEDAO LEŽERNO: ‘Ja sam ga na to pripremio…’

Nakon što je danas dvadesetogodišnji Tin Šunjerga, mladić koji je prošle godine u mjestu Čista Velika kod Zadra usmrtio vlastite roditelje, osuđen na 40 godina zatvora, oglasio se njegov odvjetnik i rekao da je Šunjerga već unaprijed znao da će dobiti takvu kaznu.

Odvjetnik: ‘Ne znam kako se osjećao, nisam imao vremena pitati ga’

Naime, danas su objavljene fotografije iz sudnice, s izricanja presude, na kojima se vidi da je Šunjerga izgledao blijedo, s bezizražajnim licem. Mediji su pisali i da je čak previše ležeran s obzirom na okolnosti. Sve je za Slobodnu Dalmaciju komentirao njegov odvjetnik Karlo Surić.

‘Tin nije ništa komentirao, nije bilo ni vremena ni mogućnosti pitati ga. Ne znam kako se on osjećao dok je slušao presudu. Ja sam ga na to pripremio i to je bilo očekivano nakon što je Sudsko vijeće odbilo još jedno vještačenje koje je trebalo nad njim provesti. Defektološko vještačenje Centra za socijalnu skrb iz Šibenika pokazalo je naime, nalaz koji se nije u skladu s nalazom vještačenja Psihijatrijske bolnice Vrapče. Što je u tom nalazu iz Šibenika sada ne mogu govoriti, no to je jedan od razloga zbog kojeg ćemo se žaliti’, najavio je odvjetnik Tina Šunjerge.

O žalbi će se odlučivati nakon primitka pisane presude, potvrdio je Branko Čvrljak iz Županijskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Iako je Šunjerga dobio gotovo maksimalnu moguću kaznu zatvora, imat će mogućnost da zatraži prijevremeni otpust nakon što odsluži dvije trećine kazne, 26 i pol godina, piše Slobodna Dalmacija.

‘Teško je očekivati da on može shvatiti što je napravio’

Današnje ponašanje i izgled Tina Šunjerge komentirao je za 24 sata psiholog i psihoterapeut Ivan Modrušan, koji kaže da Šunjerga ima psihopatski i sociopatski poremećaj osobnosti zbog kojeg vjerojatno ni ne shvaća što je učinio.

‘On je, s jedne strane gledano, krivično ubrojiv, odnosno krivično odgovoran i nije poludio, ali s druge strane, to je tako jaki poremećaj osobnosti da je teško očekivati da on može shvatiti što je napravio i na bilo koji način preuzeti odgovornost. Time se na neki način i štiti od osjećaja grižnje savjesti zbog stravičnog zločina koji je počinio. Jer kad bi osjetio grižnju savjesti, posljedično bi imao jaki osjećaj krivice koji može čak dovesti i do psihoze. Da je tijekom prepričavanja zločina ušao u emociju to bi bila eskalacija, odnosno bio bi pretjeran i ne bi mogao ni sudjelovati u raspravi, to je neka vrsta zakočenosti. U situaciji kad se nešto tako grozno dogodi nitko ni ne očekuje da će on biti emocionalan, što onda nekad navodi ljude na zabludu pa misle da je on uvijek takav. On je možda u nekim normalnim situacijama bio emocionalno izražajan’, rekao je Modrušan.

Podsjetimo, Tin Šunjerga svoju je majku Silvanu (46) smaknuo hicem u potiljak dok je sjedila na prednjem sjedalu automobila, a nakon toga je otišao kući i na isti način ubio i oca Marina (45). Prijatelj osuđenog, Ivan Škarić, osuđen je danas na uvjetnu kaznu u trajanju od jedne godine zatvora zbog neprijavljivaljaja kaznenog djela. On je, naime, bio prisutan u trenutku kad je Šunjerga ubio majku, a nakon ubojstva je pobjegao.

