ODVJETNIK ODBJEGLOG UBOJICE: ‘Ovo ne bi trebalo utjecati na kaznu koju će dobiti. Nadam se da će se predati’

‘Ovo je bilo začuđujuće, nije se očekivalo. Nadam se da će ga policija pronaći, sprovesti u istražni zatvor gdje je boravio od 5. srpnja prošle godine i da ćemo nastaviti s postupkom kako treba’, kazao je odvjetnik odbjeglog osumnjičenika za ubojstvo Branimira Ćalete

U Splitu satima traje opsežna potraga za osumnjičenim ubojicom koji je u srijedu pobjegao pravosudnim policajcima. Policija kontrolira ulaz i izlaz u grad, a za Branimirom Ćaletom koji je nakon suđenja za ubojstvo trudne Ukrajinke Ganne Kitaeve s lisicama pobjegao kada su ga htjeli uvesti u kombi pravosudne policije, potraga se proširila do Trogira.

Na ulici su duge cijevi, više od stotinu djelatnika policija traga za njim, pomažu im i psi tragači. Ćaleta je, kako su priopćili iz policije, pobjegao prilikom ulaska u kombi pravosudne policije nakon završene rasprave na sudu. Službenici su, kažu u policiji, postupili prema pravilima, a nakon što se Ćaleta oglušio na upozorenja, upozoren je i ispaljivanjem metka u zrak.

‘Ovo komplicira ionako težak postupak’

Ćaletin odvjetnik Hrvoje Krišto u razgovoru za RTL kazao je da se nakon bijega nije čuo sa svojim branjenikom te da sve informacije o potrazi za njim dobiva iz medija. Opisao je i tijek današnje rasprave na sudu.

“Sve je išlo uobičajenim tijekom i ništa nije upućivalo da bi mogao pobjeći. Imali smo, doduše, dugotrajnu raspravu s pet svjedoka, od toga dvoje iz Ukrajine, pa je sve dugo trajalo”, kazao je odvjetnik Krišto istaknuvši da je iznenađen razvojem događaja.

“Nakon današnjeg dana, ovo je bilo začuđujuće, nije se očekivalo. Nadam se da će ga policija pronaći, sprovesti u istražni zatvor gdje je boravio od 5. srpnja prošle godine i da ćemo nastaviti s postupkom kako treba”, dodao je.

Na pitanje komplicira li Ćaletin bijeg čitav sudski postupak, Krišto je odgovorio potvrdno.

“Komplicira ionako težak postupak na način da imamo ovaj faktor neizvjesnosti i njegove nedostupnosti. Ročišta su se odvijala primjerenom dinamikom i razvijala povoljno za njega kao okrivljenika. Nadam se da će biti pronađen do 21. rujna pa da se održi redovno ročište i da ćemo nastaviti s postupkom. Optužba je sama po sebi komplicirana, a mi se kao obrana trudimo da tragičnu priču iz opisa prezentiramo suprotno kako to stoji jer stvarno činjenično stanje pa i materijalni dokazi i svjedočenja ukazuju na to za što ćemo se boriti”, kazao je.

‘Nema se zašto skrivati, nadam se da će se predati’

Odvjetnik ipak smatra da se Ćaletin bijeg ne bi smio “reflektirati na samo odmjeravanje kazne”.

“Jednim dijelom ovaj čin ukazuje na to da je određivanje istražnog zatvora bilo opravdano. A sad… današnji dan je bio vrlo težak, očekivanja su bila da ga završimo kako treba i to smo u sudskom smislu učinili. Zašto se stvar morala ovako rasplesti? Za postupak i kaznu to je nebitno, to ćemo i, nadam se, jednog dana otkriti. U tom smislu priželjkujem da se što prije privede. U tom pravcu mu šaljem tu poruku, ako me čuje”, rekao je.

Na koncu je poručio da se Ćaleta nema zašto skrivati jer je prilikom prvog očitovanja o krivnji skrušeno izrazio kajanje.

“Time je ostavio prostor da diskutiramo i raspravljamo pred sudu o onome što je u samom spisu i što čujemo od svjedoka. Postojala je komplicirana i emotivna veza u tzv. ljubavnom trokutu, što je rezultiralo kako je rezultiralo. Nadam se da će se predati policiji, a ako to ne učini sam, nadam se da će ga policija privesti”, zaključio je bjegunčev odvjetnik u razgovoru za RTL.

