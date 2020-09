ODVJETNIK JEDNOG OD NASILNIKA IZ KAŠTELA: ‘On ni sam ne može objasniti kako je došlo do svega i svjestan je gluposti koju je napravio’

‘Apsolutno je spreman učiniti sve da posljedice kod oštećenog budu što blaže’, riječi su jednog od napadača koje je medijima prenio njegov odvjetnik

U ponedjeljak je sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio jednomjesečni istražni zatvor za dvojicu mladih nasilnika, 19-godišnjeg B.K. i 17-godišnjaka koji su fizički napali mladića s teškoćama u razvoju i sve snimali.

Tereti ih se za iznudu i neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Stariji od mladića priznao je krivnju za sve što ga se tereti, dok se mlađi branio šutnjom. Obojici im je pritvor određen zbog opasnosti od ponavljanja djela, ali i zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ometanje istrage.

‘Svjestan je gluposti koju je napravio’

“Moj klijent je detaljno opisao što se dogodilo i priznao djelo koje mu se stavlja na teret. On ni sam ne može objasniti kako je došlo do svega i svjestan je gluposti koju je napravio. Uspostavio je kontakt s oštećenim, kao i njegova obitelj. Apsolutno je spreman učiniti sve da posljedice kod oštećenog budu što blaže”, kazao je za 24sata odvjetnik Vinko Ljubičić.

“Nema ni primisli da moj klijent ima veze s preprodajom narkotika. Također, on do sada nije kažnjavan, nema niti jednu ni kaznenu ni prekršajnu prijavu. Bilo mu je jako teško na ispitivanju na državnom odvjetništvu i pred sucem istrage se u više navrata rasplakao, ali on je sam želio reći sve i u tome ima podršku obitelji”, dodao je.

19-godišnjaku će se suditi kao mlađem punoljetniku. Za djelo iznude uz upotrebu sile mogao bi dobiti kaznu zatvora od jedne do deset godina. Za kazneno djelo preprodaje droge predviđena je kazna do 12 godina zatvora. No, 24sata doznaje kako pretragom stanova nisu pronađeni materijalni dokazi za to djelo.