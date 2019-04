ODVJETNICI ULJANIKOVIH MENADŽERA ZATEČENI KAZNENIM POSTUPKOM: ‘Ovo je kaos, ne znam što bih rekao. Sve miriše na političke odluke’

Odvjetnici osumnjičenih za Uljanik i 3. maj ogorčeni su cijelim postupkom, vjeruju da je u njega upletena politika, a najnoviju odluku sutkinje smatraju nezakonitom

Hoće li šestorica osumnjičenih za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju u Uljaniku ostati u istražnom zatvoru idućih 60 dana zbog opasnosti utjecaja na svjedoke, a na prijedlog sutkinje Ksenije Zorc, odlučivat će se danas.

Šesterac je uhićen 26. ožujka, a 28. ožujka im je određeno 30-dnevno zadržavanje u istražnom zatvoru kako bi se spriječio utjecaj na svjedoke. Izvanraspravno vijeće Županijskoga suda u Rijeci 18. travnja ukinulo je rješenje o pritvoru i vratilo na ponovno odlučivanje nakon žalbe odvjetnika okrivljenika kako bi se ponovno razmotrile odlučne činjenice – osnovana sumnja na počinjenje i razlozi za određivanje pritvora zbog utjecaja na svjedoke, kako je tada objašnjeno na riječkome Županijskom sudu.

Odlukom sutkinje Zorc o pritvoru osumnjičeni su u srijedu bili razočarani, jer su se nadali kako će izaći na slobodu, a ogorčenje se, piše Novi list, dalo iščitati i u izjavama njihovih odvjetnika.

Sumnje u uplitanje politike

“Danas smo dobili odluku o određivanju istražnog zatvora u kojemu se osumnjičenici nalaze već mjesec dana i ona je nepravomoćna, a sutra se već odlučuje o produljenju. Pravi kaos, nemamo uredan kazneni postupak”, požalio se Anto Nobilo, koji zastupa bivšeg čelnika Uljanika Giannija Rossandu.

Pritom nije otklonio mogućnost da će nakon svega tražiti izuzeće riječkog suda. “Ne znam što bih rekao, nakon spektakularnih uhićenja prije mjesec dana, ništa se nije dogodilo, a kamoli započela istraga. Je li riječ o činjenici da se ovdje nalazi ‘3. maj’, ne znam, nisam siguran, ali sve mi to miriše na političke odluke, baš kao i u igrama oko stečaja brodogradilišta koji se stalno prolongiraju”, priča Nobilo dodajući kako je donesena unaprijed, te da je sutkinja odmah po završetku ročišta već predala odluke napisane na tridesetak stranica.

‘Ovakvu odluku smatram nezakonitom’

Odvjetnica Marija Budimir, koja zastupa drugooptuženog Dragutina Pavletića, pritom upozorava da ni rješenje nije pravomoćno jer su se na njega žalili.

“Žalbama smo ukinuli ranije donesenu odluku o određivanju istražnog zatvora, pa držim da je ova današnja odluka nezakonita. Sutkinja nije slijedila upute izvanraspravnog vijeća Županijskog suda koje je i ukinulo prvu odluku o određivanju zatvora”, kazao je i odvjetnik Silvana Kranjca Ivan Smokrović ističući kako u mjesec dana nije ispitan ni jedan svjedok.

“Tim tempom istražni zatvor mogao bi se pretvoriti u izdržavanje kazne, a to bi bila povreda svih elementarnih prava”, dodaje.

Još osumnjičenih

Uz glavnih šestoricu, osumnjičeno je još osam osoba te tvrtka Uljanik plovidba i to za kažnjiva djela zlouporabe u gospodarskom poslovanju i subvencijsku prevaru u tvrtkama Uljanik i “3. maj”, kojima je tim tvrtkama i državnom proračunu nanesena šteta od 1,2 milijarde kuna.

Sumnja se da su kaznena djela počinjena na području Rijeke i Pule od siječnja 2010. do sredine listopada 2017. godine. Istragom su obuhvaćeni i bivši predsjednik Uprave Uljanika i predsjednik NO Uljanik brodogradilišta Anton Brajković, bivši direkori “3. maja” Zdravko Pliško i Domagoj Klarić, direktor Uljanik pomorstva za usluge Elvis Pahljina, direktor Uljanik Shipmanagmenta Darko Šorc, te bivši direktor Uljanik brodogradilišta Eduard Milovan.

Na istražnom zahtjevu nalazi se i Lorena Mišković te Boris Cerovac, članica NO-a Uljanik brodogradilišta i sindikalni predstavnik radnika Uljanika.