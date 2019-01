ODVJETNICA KRVNIKA IZ SUKOŠANA: ‘Ta obitelj je deset godina maltretirala, vrijeđala i klevetala Čedomira Kerana’

Odvjetnica Čedomira Kerana, koji je ubio sestru, njezina sina i njezinu svekrvu, reagirala je na izjave njihova odvjetnika Augustina Sudinje

Nakon brutalnog trostrukog ubojstva koje je u nedjelju počinio 62-godišnji Čedomir Keran u Sukošanu, ubivši svoju sestru, njezina sina i njezinu svekrvu te potom presudivši i sam sebi vješanjem, njegova odvjetnica Ivana Raspović reagirala je na izjave odvjetnika obitelji ubijene sestre Augustina Sudinje.

Naime, odvjetnik obitelji ubijene sestre Augustin Sudinja izjavio je za Zadarski da je obiteljska drama u Sukošanima prerasla u tragediju koja se nije trebala dogoditi.

“Troje poginulih živjelo je u jednom dijelu kuće koju je sada pokojna sestra dobila od svojeg oca rješenjem o nasljeđivanju iz 1987. Situacija je eskalirala prošle godine kada ju je Čedomir koji se upisao na taj dio, a da to nitko nije znao, htio izbaciti iz kuće, pa im je tada isključena struja, makar im je to bila jedina nekretnina”, rekao je Sudinja koji ipak nije uspio pomoći obitelji koje je za blagdane bila bez struje.

Navodna pristranost odvjetnika Sudinje

Odvjetnica Čedomira Kerana, Ivana Raspović, regirala je na njegove navode te rekla da je ljuti što odvjetnik Sudinja nije ispričao cijelu priču, tj. Čedomirovu stranu. Njezinu reakciju koju je objavio Zadarski.hr prenosimo u cijelosti.

“Teško je povjerovati da ste se za navedeni tragični događaj, a vezano za pravnu poziciju preminulih stranaka, obratili sudu i odvjetniku, koji je zastupao u sudskim postupcima žrtve ubojstva, a da vam pritom nije bila bitna pravna pozicija žrtve samoubojstva. Zapravo mislim, da već s takvim pristupom, jasno proizlazi da medije ne interesira što bi to bilo tako bitno na strani ubojice, što bi bila bitna pravna pozicija pok. Čedomira Keran iz sudskih postupaka, o kojima je detaljno ispričao, pozvan od medija, odvjetnik Sudinja.

U ovakvoj tragičnoj i apsolutno ni sa čim opravdavajućoj situaciji, teško se mogu izraziti, da ne bih bila krivo shvaćena ili da ne bi proizašlo da opravdavam bilo koji čin. Ono što me ljuti jest činjenica da, neovisno o tragediji koja se dogodila i koja ima svoj motiv, je odvjetnik Sudinja ispričao svoju priču, a da za priču – sudsku priču Čedomira Keran, nitko još nije čuo.”

Čedomir je bio pozitivac?

“Nije mi jasno kako odvjetnik Sudinja ima volje, snage i dalje se ‘parničiti’, i pred medijima, te i dalje tumačiti i provoditi svoju priču iz postupaka, kao da su stranke žive. Jasno je, sudstvo je u teškim problemima, postupci vječno traju, teško da će se bilo što promijeniti na bolje, no činjenica jest da je u pravnim postupcima Čedomir Keran bio pozitivac, u postupku radi smetanja posjeda, on je bio tužena strana, te se u tim okolnostima i ponašao.

On se trebao braniti, a tužitelj je osoba koja je trebala dokazivati. Struja obitelji Obrovac je bila isključena iz njima poznatog razloga – dotrajale instalacije, koje je pod hitno trebalo promijeniti, jer je Čedomir Keran skoro stradao kada je rukovao sa strujom u prizemlju. O tome se obitelj Obrovac obavijestila, i isti su rekli da će iseliti, ali to nije bila istina.

Posjedovali su stan

“Isti su imali stan u Zagrebu, koji je pok. Zvjezdana Obrovac dobila oporukom od pok. sestre Zlate Keran. Odluke Suda u tom postupku su se poštivale, poštivao ih je Čedomir Keran. Druga sudska odluka je sadržavala i pored ostalog i novčane sankcije u slučaju ne postupanja po privremenoj mjeri radi uključenja.

Odvjetniku Sudinji se nije sviđalo sudovanje suca koji je vodio predmet, pa je dva puta tražio izuzeće što je odbijeno, te je stoga pokrenuo novi postupak, pored postojećeg postupka koji je još trajao, još i postupak ovrhe protiv Čedomira Keran.”

‘Suprotna strana nije poštivala odluke suda’

“U tom slučaju, suprotno od navoda odvjetnika Sudinje, ipak suprotna strana je ta koja nije poštivala odluke i postupke suda. Da stvar bude žalosna, o tom postupku sam slučajno saznala putem e-predmeta, dana 4. siječnja 2019., petak, te vidjela da je očevid zakazan za dan 9. siječnja 2019. Zamislite, sud je htio provesti očevid bez da je za to obavijestio Čedomira Kerana, bez da mu je dostavio prijedlog, nije mu dao mogućnost na izjašnjenje istog. Već je sud, po prijedlogu odvjetnika Sudinje, odlučio (ovo je već drugi moj predmet u kojem je sud tako postupio), tajno provesti prisilnu ovrhu.”

Sad recite gdje je tu pošteno suđenje?!!! Inače, zakonsko pravilo jest da, ako stranke imaju punomoćnika, da se punomoćnici jedne i druge stranke, ako imaju što reći suprotnoj stranci direktno obraćaju njegovu punomoćniku. Tako je i to prekršeno, te je odvjetnik Sudinja osobno poslao brzojav osobno Čedomiru Keran na kućnu adresu, sa sadržajem da ga upozorava da uključi struju, jer da će protiv njega i njegove pravne podrške podnijeti kaznene prijave.”

‘Maltretirali, vrijeđali i klevetali Čedomira Kerana’

“Sve ono što se događalo između ovoga na sudu, tko se obraćao Čedomiru Keranu, na koji način i kada, je nešto drugo. Poznato mi je, već prvom prilikom kad su se obratili za pravnu pomoć, da je obitelj Obrovac već 10 godina, na dnevnoj bazi maltretirala, vrijeđala i klevetala Čedomira Kerana i njegovu suprugu, kćer i sina. Supruga mu se od toga razboljela i dobila tumor, te se razboljela i kći s istom bolesti. Neovisno o sudskim postupcima, očito se teško s time nosio i presudio na najgori mogući način.

Žao mi je što se to dogodilo, što je to učinio drugima, i sam sebi. Ja ga pamtim kao dobrog i poštenog čovjeka, ne od kada sam ga zastupala nego i od prije. Teško mi je povjerovati da se ovo dogodilo. No, ako se već u javnost iznose detalji slučaja onda neka oni budu točni, odnosno transparentni s jedne i druge strane”, zaključuje u svom reagiranju odvjetnica Ivana Raspović.