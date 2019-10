ODVJETNICA JEDNOG OD OSUMNJIČENIH ZA VIŠESTRUKO GRUPNO SILOVANJE KOD ZADRA: ‘Oni nisu tatini sinovi’; javilo se i Ministarstvo pravosuđa

Odvjetnica jednog od osumnjičenika navela je i kako će se DORH vrlo vjerojatno žaliti na odluku suca o puštanju sedmorice mladića optuženih za višestruko grupno silovanje na slobodu, a Ministarstvo pravosuđa odbilo je komentirati slučaj

Konsternaciju javnosti izazvala je današnja odluka suca Županijskog suda u Zadru Ivana Markovića da sedmoricu osumnjičenih za višestruko grupno silovanje 15-godišnje djevojke pusti da se brane sa slobode. I dok građani, političari i udruge civilnog društva prozivaju samog suca, ali i pravosuđe u cjelini zbog te odluke, odvjetnici su na strani suca.

‘Zakonita odluka’

Novinari Indexa kontaktirali su Anu Buljan, odvjetnicu jednog od osumnjičenika koja je prokomentirala odluku suca Markovića u okviru svojih mogućnosti, odnosno pozivajući se na odvjetničku tajnu i tajnost istrage.

“Što se mene tiče, iz moje perspektive kao stručnjaka, to je zakonita odluka koju je sud donio na temelju dokaza koji spisu prileže. I još ću se usuditi reći sljedeće o dečkima koji su doista privedeni za ovo kazneno djelo: nitko od njih nije dosad kazneno osuđivan, a piše se da su problematični i slično. Niti jedan od njih niti kazneno niti prekršajno nije osuđivan, ne radi se o tatinim sinovima, kako se piše, radi se o prosječnim dečkima u kaznenopravnom smislu, koji zarađuju za neke prosječne plaće i to je to. Sve drugo, činjenični opis, što se događalo, nije događalo i slično, nažalost, o tome ne smijem pričati”, komentirala je Buljan.

Moguća žalba

Odvjetnica je dodala kako i Državno odvjetništvo i obrana imaju pravo na žalbu u roku od tri dana. Kaže kako još mora procijeniti je li žalba u interesu optuženika, jer su im ipak izrečene mjere zabrane prilaska žrtvi i obveznog javljanja u policijsku postaju. Buljan zaključuje kako će se DORH sigurno žaliti na tu odluku te da će se pričekati odluka vijeća zadarskog Županijskog suda.

Osuđuju, ali ne komentiraju slučaj

I Ministarstvo pravosuđa oglasilo se o ovom slučaju. U svom priopćenju osuđuju svaki oblik nasilja te navode kako su “ustrajni u borbi protiv svih oblika nasilja te slijedom toga izmjenama kaznenog zakonodavstva planiramo pooštriti kaznenu politiku i kazne za kaznena djela vezana uz nasilje općenito, posebno za nasilje u obitelji, nad ženama i djecom.”

Odbili su komentirati slučaj navodeći kako ne mogu ocjenjivati zakonitost postupanja suca u ovom trenutku. Dodaju kako to može učiniti jedino sud. Iz ministarstva još dodaju kako će, u skladu s ovlastima, “s osobitom pozornošću pratiti daljnji tijek kaznenog postupka i odluka koje se donose”, javlja N1.