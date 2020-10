ODLUČNI OBRAČUN SA SEKSUALNIM NASILJEM: Europol traži pomoć javnosti kako bi ulovili 18 bjegunaca, među njima je i jedan Hrvat

Osamnaest bjegunaca koji su osumnjičeni ili osuđeni za počinjenje seksualnih prijestupa odabrani su i istaknuti na web stranici najtraženijih bjegunaca

Svake dvije minute policije u Europskoj uniji zaprime prijavu o seksualnom prijestupu, bilo da se radi o silovanju, seksualnom nasilju ili napadu, ističe Bilo tko može biti žrtva seksualnog napada, iako su im žene i djeca češće izloženi.

Kako bi se usmjerila pozornost na počinitelje nasilnih seksualnih napada, u 19 zemalja diljem Europe EUROPOL je pokrenuo kampanju kojom traži uključivanje javnosti u pronalaženje nekih od najopasnijih seksualnih prijestupnika u Europi.

Tijela za provedbu zakona iz Belgije, Bugarske, Hrvatske, Cipra, Danske, Finske, Francuske, Njemačke, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Poljske, Rumunjske, Španjolske, Švedske i Ujedinjene Kraljevine odazvala su se ovom online pozivu.

Osamnaest bjegunaca koji su osumnjičeni ili osuđeni za počinjenje seksualnih prijestupa odabrani su i istaknuti na web stranici najtraženijih bjegunaca u Europi, EU Most Wanted Fugitives.

Među 18 objavljenih bjegunaca nalazi se i 53-godišnji hrvatski državljanin Mirko Drašković za kojeg je izdan europski uhidbeni nalog. Drašković je osuđen na zatvorsku kaznu zbog silovanja, a u bijegu je od 2010. godine.

Tijela za provedbu zakona će tijekom iduća četiri tjedna objavljivati njihove fotografije online i putem društvenih mreža. Kampanja će se također promicati na brojnim medijskim kanalima kako bi se privukao što veći broj posjetitelja na web stranicu najtraženih bjegunaca u Europi.

Dojave građana se pokazale ključnima

“Ne gubimo vrijeme, pomozite uhvatiti ove bjegunce!! Dok završite s čitanjem ovog članka, negdje u Europskoj uniji bit će prijavljen najmanje jedan nasilni seksualni prijestup. Nemojmo više tratiti vrijeme!”, apelira Europol

Ako prepoznate nekog od najtraženijih seksualnih prijestupnika, možete pomoći policiji da Europu učini sigurnijom. Svaka informacija može se poslati anonimno putem web stranice eumostwanted.eu te će izravno biti proslijeđena nacionalnim istražiteljima koji tragaju za bjeguncem.

Do sada su se takve dojave već pokazale neprocjenjivima: od pokretanja projekta 2016. godine, uhićen je 91 kriminalac čija je fotografija objavljena na web stranici EU Most Wanted Fugitives. U najmanje 33 slučaja to je potaknuto informacijama dobivenim od javnosti putem web stranice.

Web stranicu najtraženijih bjegunaca u Europi pokrenula je Europska mreža timova za aktivno traženje bjegunaca (ENFAST) uz aktivnu podršku EUROPOL-a. Svi članovi ENFAST-a specijalizirani su za lociranje kriminalaca u bijegu koje se sumnjiči ili su osuđeni za počinjenje teških kaznenih djela te su za njima raspisani europski uhidbeni nalozi.