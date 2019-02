ODBIJENA ŽALBA SMILJANE SRNEC NA ISTRAŽNI ZATVOR: Tvrdim predmetom zadala je više snažnih udaraca i usmrtila Jasminu

“Okrivljenica je osnovano sumnjiva da je u ljetu 2000. u obiteljskoj kući u Palovcu usmrtila svoju sestru na način da joj je zadala tvrdim predmetom više snažnih udaraca po glavi i time joj nanijela višestruke prijelome u području glave koji su doveli do njezine smrti“, izjavio je zamjenik županijskog državnog odvjetnika Darko Galić.

Okrivljenica u slučaju ubojstva 23-godišnje Jasmine Dominić 45-godišnja Smiljana Srnec podnijela je žalbu na odluku o istražnom zatvoru, no ona je odbijena kao neosnovana, piše N1.

SMILJANINA OBITELJ SMATRA KAKO ONA NIJE UBOJICA: Okreće li se policija prema ocu zbog događaja iz davne 2003.?

Pravo žalbe

Naime, žalba je zaprimljena 27.2. 2019. , a 25.2. je poslana putem preporučene pošte. Sukladno Zakonu o kaznenom postupku smatra se da je žalba predana danom predaje pošiljke.

Kada je riječ o odluci Županijskog državnog odvjetništva o provođenju istrage, i za to postoji pravo žalbe, i to u roku od 8 dana. No, Varaždinsko Županijsko državno odvjetništvo tu žalbu još nije dobilo.

MOGUĆI OBRAT U ISTRAZI JASMININOG UBOJSTVA? Pokojni otac Martin bio je osuđen zbog nasilja u obitelji

Zadala joj više snažnih udaraca

Podsjetimo, Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu u 21. veljače donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv Smiljane Srnec, koju okrivljuju da je svojoj sestri Jasmini Dominić tvrdim predmetom zadala više snažnih udaraca po glavi te ju usmrtila, potvrdio je novinarima zamjenik županijskog državnog odvjetnika Darko Galić.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv okrivljenice, a donošenjem rješenja o provođenju istrage Smiljana Srnec u postupku više nije osumnjičena nego se prema zakonskoj terminologiji radi o okrivljenici, pojasnio je Galić.

“Okrivljenica je osnovano sumnjiva da je u ljetu 2000. u obiteljskoj kući u Palovcu usmrtila svoju sestru na način da joj je zadala tvrdim predmetom više snažnih udaraca po glavi i time joj nanijela višestruke prijelome u području glave koji su doveli do njezine smrti“, izjavio je Galić.