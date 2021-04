‘OD PRIZORA MU JE POZLILO’: Jedan od poginulih mladića kod Knina bio je otac troje djece: ‘Bili su poznati i po ludoj vožnji’

Dvojica mladića poginula su, a jedan se bori za život nakon prometne nesreće u blizini Knina, zbog koje će sutra u gradu biti proglašen dan žalosti

U noći s ponedjeljka na utorak, 26-godišnji F.K. imao je problema s automobilom. Stao je na cesti u blizini Vrbnika pored Knina, kako bi vidio što se događa. Pokušavajući otkloniti kvar, stao je pored svog auta na kojemu su bila otvorena vrata. U autu je bio i suvozač, a na njih je naletio 27-godišnji M.Z. Epilog nesreće su dvojica poginulih i jedan teško ozlijeđeni mladić koji se u bolnici bori za život.

“Bili su to dobri dečki koji su se međusobno i poznavali. Međutim, bili su poznati i po ludoj vožnji. Žalosno je sve to”, rekao je za 24sata mladić iz Knina koji je želio ostati anoniman. Utučen je, jer je u nesreći stradao njegov prijatelj.

[FOTO] DETALJI TRAGEDIJE U KOJOJ SU POGINULA DVA MLADIĆA: Zaustavio auto na cesti zbog kvara, drugi ga pokupio i udario u suhozid

Prebrza vožnja

“Čuo sam da je jureći auto odbacio F. K. oko 200 metara od mjesta na kojemu je bio zaustavljen. Suvozač koji je bio s F. K. je zapravo moj prijatelj i nasreću barem se on nije jače ozlijedio. On je odmah izašao i otišao do F. K., a od prizora mu je pozlilo. Zadnje informacije koje imam su da je u psihički jako teškom stanju zbog svega”, rekao je Kninjanin.

Šibenska je policija utvrdila da je 27-godišnji vozač Volkswagena prebrzo vozio. “Mladić (27) koji je upravljao osobnim vozilom Volkswagen šibenskih registarskih oznaka, uslijed neprilagođene brzine kretanja u odnosu na osobine i stanje ceste, na ravnom i neosvijetljenom dijelu ceste naletio je na osobni automobil Mitsubishi. Od udara je vozač Volkswagena odvaljenim vratima zahvatio vozača (26) Mitsubishija te zatim sletio izvan kolnika i udario u suhozid”, priopćili su.

Dan žalosti u Kninu

S vozačem Volkswagena je bio i njegov brat 23-godišnji brat koji je u kritičnom stanju prebačen u KBC Split. “Mi se svi nekako nadamo da će se on spasiti iako sam čuo da je u kritičnom stanju te su ga zato i prebacili u splitsku bolnicu. Polažemo svu nadu u to. Rekao mi je jedan prijatelj da je to sve vrlo ružno izgledalo tamo na cesti i ja se nadam da će se barem taj mladi život uspjeti spasiti nekako”, govori mladić iz Knina kojemu su poginuli mladići bili više od poznanika.

“S F. K. sam se čak nedavno bio čuo. Radio je za svog brata u tvrtki koja se bavi strujom. Bio je stvarno OK dečko” – rekao je i dodao da dobro poznaje cestu na kojoj su stradali. “To je županijska cesta Oklaj – Vrbnik, koja predstavlja vrlo dugačak pravac i ondje nema baš mnogo prometa, a pogotovo tako kasno navečer. Pretpostavljam da je M. Z. bio uvjeren da ondje neće naići ni na koga, a pogotovo ne na auto koji je zaustavljen nasred ceste ili tek malo sa strane, kako sam čuo. Zbog svega je možda malo jače stisnuo gas i dogodila se tragedija”, smatra Kninjanin.

Dodaje kako je cijeli grad u velikoj boli, jer je riječ o maloj sredini gdje svatko svakoga zna. RTL javlja kako se na mjestu nesreć skupljaju obitelji i prijatelji poginulih. Doznaju kako je poginuli 27-godišnjak bio otac troje djece, od kojih najmlađe ima svega tri mjeseca. Gradske će vlasti sutra proglasiti dan žalosti i spustiti zastave na pola koplja.