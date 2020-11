‘OD AUTA NIJE OSTALO NIŠTA…’: Obitelji u suzama nakon smrti trojice na cesti; ‘Bio je toliko dobar da ga je Bog požurio uzeti sebi’

Prijatelji i članovi obitelji trojice muškaraca koji su poginuli u ponedjeljak ujutro na državnoj cesti D1 još uvijek su u šoku zbog tragedije, ali ističu kako su sva trojica bila dobra, vrijedna i marljiva

Trojica muškarca su u ponedjeljak oko šest sati ujutro krenula na posao. Iz Udbine prema Korenici krenuo je 20-godišnji Patrik Blažan, a u suprotnom smjeru je krenuo 42-godišnji Duško Vlaisavljević usput pokupivši svog kolegu, 50-godišnjeg Ratka Mastikosu. Pola sata kasnije sudarili su se na cesti, a sva trojica su izgubila živote.

“Jutros u 6.30 dobili smo dojavu o teškoj nesreći pored pravoslavne crkve u Jošanima. Nakon izvršenog očevida možemo izvijestiti da je mlađi vozač u vozilu Škoda Superb u blagom lijevom zavoju, iz još neutvrđenih razloga izgubio nadzor nad vozilom, prešao u suprotnu traku gdje se frontalno sudario s Opel Astrom u kojoj su bila dvojica muškaraca. Sva trojica poginula su na mjestu”, izvijestila je zamjenica državnog odvjetnika, Melita Štamp.

‘Bio je odlikaš’

Doznaje se da je 20-godišnjak, inače policajac, vozio neprilagođenom brzinom i izgubio nadzor nad svojim automobilom te udario u bankinu i pijesak koji su ga odbacili u suprotni trak, ravno na automobil u kojem su se nalazili Vlaisavljević i Mastikosa. Stanovnici Udbine i Korenice su u šoku, a najteže je Patrikovu ocu Ivi Blažanu.

“Bio je toliko dobar, nitko nema takvog sina. Bio je toliko dobar da ga je Bog požurio uzeti sebi. Mi smo se spremali i kretali zajedno. Ja bih skrenuo gore za šumariju u kojoj radim, a on bi nastavio ravno do Korenice. Tako je i jutros bilo. Stigao sam na posao, presvukao se i onda me zvao kolega i rekao mi da ostanem u firmi. Nisam htio, ali mi je rekao da ostanem jer mi je poginuo sin. Ma bio je sin za poželjeti, nije pušio, nije pio, nije se drogirao. Bio je odlikaš, imao je pohvala i diploma. Otišao je u policiju, sve je položio kako treba i sad je upisao još jedan viši stupanj na Akademiji. Govorio je ‘Tata, ja neću biti samo policajac.’ A sad ga nema. Nije ni cure ganjao. Imao je curu u srednjoj, ali to nije trajalo. Ja sam ga čak i zezao malo za to pa mi je govorio da će prvo sve završiti, a onda naći curu. Prvo škola, onda sve ostalo”, govorio je kroz suze Patrikov otac za 24sata.

Radili su da ne misle o tragediji

On i njegova supruga su bili među rijetkima koji su vidjeli tijelo svog sina na licu mjesta. Patrik je radio u policiji tek mjesec dana, a njegovi su kolege morali obavljati očevid nad njime. U pilani na drugom kraju Udbine atmosfera je ista. Radnici su radili u tišini, ne želeći otići kući, jer im je rad pomagao da lakše prihvate situaciju u kojoj su izgubili dvojicu kolega i prijatelja, a i Patrika su poznavali.

“Nas je tu 20, pilana je promijenila par vlasnika, ali se svi držimo kao obitelj. Duško i Ratko su tu radili godinama. Svaki dan su se vozili zajedno na posao. Ratko nije imao ni vozačku ni auto pa bi ga Duško skupio svaki dan oko 6 i 15. Duško je taman kupio ovu Astru prije mjesec dana. Nije neki novi auto i nije jak, ali je poslužio za do posla i natrag. Pored njih je jutros prolazio treći kolega i kad smo čuli za nesreću, nismo htjeli vjerovati da su to oni. Zvali smo ih, ali se nitko nije javljao. Šef je otišao dolje, nisu mu dali prići, ali su mu rekli da su u odijelima njegove firme, i tako smo saznali”, ispričao je njihov kolega, čiji je sin išao s Patrikom u školu. Poznaje i tu obitelj te otkriva da je u šumariji prije nekoliko godina život izgubio Patrikov stric.

‘Morao je juriti barem 150’

“Ja sam saznala tako što sam zvala pilanu. Čuli smo da je nesreća i da su dvojica poginulih radnici pilane, a kako sam prije i ja radila tamo, nazvala sam bivšu kolegicu koja mi je potvrdila. Strašno je to. Ratko je bio radišan, ništa mu nije smetalo. Nije bio ni glasan ni za svađu, bio je druželjubiv i bilo mu je bitno samo da radi. Bio je jako pošten”, ispričala je Ratkova sestrična Mirjana.

Šok i nevjerica i u Korenici, u kojoj je živio Dušan. On od obitelji ima samo ujaka, za kojeg se ne zna gdje živi te sestru koja se iz Srbije zaputila u Korenicu, kako bi sahranila brata, kako je prije nekoliko godina sahranila muža. Dok ona ne dođe, o svemu se brine kuma Olivera, koja je i sama svjedočila posljednjim trenucima prije tragedije.

“Ne znam više gdje sam i gdje moram. Ovo je tragedija! A jutros je projurio mali pored mene. Vidjela sam ga u autu u uniformi kako juri, toliko brzo da mi se prsluk zatresao. Još sam rekla mužu: ‘Da te ne moram spremiti na posao, sad bih otišla, pričekala ga da izađe i pitala ga je li normalan?’. Stalno se juri na tom dijelu, a još je jutros bila i magla. Vidjela sam slike, pa kako ih je tako jako udario? Pa morao je juriti bar 150, od auta nije ostalo ništa”, kroz plač je posvjedočila.

Tijela poginulih muškaraca poslana su na obdukciju u Zadar, nakon koje bi trebalo biti poznata težina ozljeda zbog kojih su izgubili živote u malenom selu Jošani.