OBRAT U SLUČAJU VJEROUČITELJA KOJI JE POZIVAO NA UBOJSTVO: Sud šokantnu snimku proglasio nezakonitim dokazom

Općinski kazneni sud u Zagrebu izdvojio je kao nezakonit dokaz audiosnimku na kojoj vjeroučitelj Krešimir Bagarić na nastavi objašnjava kako bi trebalo ‘objesiti dva bivša predsjednika i jednu bivšu ministricu vanjskih poslova’

Općinski kazneni sud u Zagrebu izdvojio je kao nezakoniti dokaz snimku vjeroučitelja Krešimira Bagarića koji je 29. studenog 2017. godine đacima osmog razreda OŠ Matije Gupca održao predavanje o tome kako se trebala provesti Oluja i koje bi političare trebalo ubiti.

OSMAŠ SNIMIO VJEROUČITELJA: ‘Mladić je bio u pravu… Izdajnicima metak u glavi i u septičku jamu, nabiti ih na kolac…’

“Mi smo budale, trebali smo pustiti dva koridora. Jedan do Zagreba, a drugi do Rijeke. Pa kad im ponabijaju glave na kolac, onda da uđemo. Tako je trebalo biti finoj gospodi zagrebačkoj koja misli da Hrvatska završava u Karlovcu. Debili i kreteni kratkovidni. Za ovo bi trebalo objesiti dva bivša predsjednika i jednu bivšu ministricu vanjskih poslova, ali odmah. Po kratkom postupku. Čovjek je otvorio predsjednički sef i transkripte je dao. Prokleto ti do sedmog koljena bilo, izdajniče. Prljavi, smrdljivi izdajniče. Nikad mira ne imao”, čulo se između ostalog na snimci koju je snimio netko od učenika.

Nije znao da ga snimaju

No, nakon što je snimka procurila u javnost, izbio je skandal. Vjeroučitelj je završio u istražnom zatvoru, a tužiteljstvo ga je osumnjičilo za poticanje na nasilje i mržnju, za što može dobiti do tri godine zatvora. U istrazi je saslušan dio djece koja su bila prisutna na “vjeronauku”, jer su se roditelji ostalih usprotivili ispitivanju, a saslušana je i asistentica u nastavi.

RAZREDNI KOLEGE PRIJETE UČENICI ZBOG SUMANUTOG VJEROUČITELJA: ‘Nabit ćemo te na kolac’

Optužnica je podignuta tek u rujnu 2019., a obrana je odmah zatražila izdvajanje nezakonitih dokaza, što joj je na kraju i udovoljeno ovih dana, piše 24sata.

“Analizirajući dokaze na kojima se temelji optužnica, utvrđeno je da je snimka pribavljena na nezakonit način, odnosno nije niti utvrđeno da li se radi o vjerodostojnoj snimci sa sata vjeronauka, nastave održane u inkriminirano vrijeme u OŠ Matije Gupca. Ako se radi o snimci kako navodi optužba koja je sačinjena u inkriminirano vrijeme u školi Matije Gupca tijekom održavanja nastave vjeronauka, okrivljeni nije bio upoznat s činjenicom da se razgovor snima, pa samim time postoji osnovana sumnja da je snimka pribavljena kaznenim djelom neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja”, stoji u obrazloženju optužnog vijeća.

Pozvali se na snimanje telefonskog razgovora?

Na sudu su obrazložili i kako kazneno djelo neovlaštenog snimanja i prisluškivanja čini onaj tko snimi nejavan razgovor neke osobe ili riječi koje mu nisu bile namijenjene. Osim toga, optužno vijeće pozvalo se i na snimanje telefonskog razgovora, iako je skandalozni iskaz izrečen na nastavi u školi.

“U konkretnom slučaju došlo je do neovlaštenog zvučnog snimanja nejavno izgovorenih riječi okrivljenika koji nije bio upozoren da se telefonski razgovor snima. Sukladno tome takva snimka je nezakoniti dokaz. Optuženom se stavlja na teret počinjenje kaznenog djela iz čl. 325. st. 1. KZ/11, za koje kazneno djelo je predviđena kazna zatvora do tri godine, te to kazneno djelo s obzirom na način počinjenja i zapriječenu kaznu ne spada u teške oblike kaznenih djela Vijeće smatra da nisu ispunjeni uvjeti za tzv. konvalidaciju izvorno nezakonitog dokaza predviđeni čl. 10. st. 3. ZKP/08, slijedom čega je iste valjalo izdvojiti iz spisa. Kako je snimka nezakonita, tako su i svi dokazi proizašli iz tog dokaza nezakoniti, slijedom čega ih je potrebno izdvojiti iz spisa”, – zaključilo je Optužno vijeće zagrebačkog Općinskog kaznenog suda.