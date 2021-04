OBJAVLJENI DETALJI UHIĆENJA DRAGANA KOVAČEVIĆA: Policija i USKOK opisali kako je došlo do primanja i davanja mita

Policija i USKOK objavili su detaljne informacije o uhićenju Dragana Kovačevića i kako se dogovaralo primanje i davanje mita

Doneseno je rješenje o provođenju istrage protiv Dragana Kovačevića i još tri osobe zbog sumnje da su počinili kaznena djela primanja i davanja mita, nezakonitog pogodovanja i pomaganja u nezakonitom pogodovanju, objavio je danas USKOK. Policija je također izvijestila o proširenju istrage u aferi “Janaf” ne navodeći identitete uhićenih.

Bivši šef Janafa jučer je ponovno uhićen u nastavku istrage. Istražitelji sumnjaju da je Kovačević dobio dva stana na luksuznim lokacijama u Zagrebu i Splitu kao mito za sređivanje posla s Janafom. U akciji su osim Kovačevića uhićeni vlasnik tvrtke Cefis, Ivan Širić, bivši direktor Sektora sigurnosti i zaštite u Janafu, Vlado Zorić, te direktor tvrtke M.G.S. Edo Seifried.

PONOVNO JE UHIĆEN DRAGAN KOVAČEVIĆ: Sumnja se da je kao mito primio luskuzni stan u centru Zagreba

ODVJETNIK DRAGANA KOVAČEVIĆA O UHIĆENJU: ‘U pretresima nije nađeno ništa od bitne važnosti; Ne znam kako smo došli do tog nivoa’

Priopćenje policije u cijelosti:

“Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb su, u suradnji sa Samostalnim sektorom za financijske istrage Ministarstva financija, a u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli kriminalističko istraživanje nad 52-, 51-, 45- i 41-godišnjakom, svi hrvatski državljani, zbog sumnje da su počinili kaznena djela primanja i davanja mita, nezakonitog pogodovanja i pomaganja u nezakonitom pogodovanju.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđena sumnja da je 52-godišnjak, u vremenskom razdoblju od ožujka 2012. do 16. rujna 2020. godine u Zagrebu, kao predsjednik uprave trgovačkog društva sa sjedištem u Zagrebu osigurao dodjelu niza informatičkih poslova kojih je investitor te podizvođačkih radova drugom trgovačkom društvu također sa sjedištem u Zagrebu. Kao nagradu je dogovorio s 51-godišnjakom, kao osnivačem i odgovornom osobom tog drugog trgovačkog društva, plaćanje kupoprodajne cijene nekretnina i pokretnina koje 52-godišnjak odabere za sebe i članove svoje obitelji te plaćanje drugih troškova, a zatim i prikrije vlasništvo nad nekretninama i pokretninama na način da ih uknjiži na trgovačko društvo 51-godišnjaka na što je ovaj i pristao.

Naime, sumnja se da je 52-godišnjak, u cilju ostvarenja gore navedenog, od početka ožujka 2012. do kraja prosinca 2018. godine u planove investicija trgovačkog društva kao predsjednik uprave uvrstio niz informatičkih poslova. Potom je suprotno Pravilniku o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova odobrio pokretanje nabave navedenih usluga direktnim ugovaranjem te naložio njihovu nabavu od trgovačkog društva osumnjičenog 51-godišnjaka. Za nabavu pojedinih usluga javnim nadmetanjem kreirane su specifikacije prilagođene isključivo trgovačkom društvu i poslovnim partnerima 51-godišnjaka.

Također je utvrđena sumnja da je 52-godišnjak u vremenskom razdoblju od rujna 2018. do svibnja 2020. godine s 41-godišnjakom kao direktorom trećeg trgovačkog društva dogovorio da će njegovom trgovačkom društvu i poslovnim partnerima osigurati dodjelu nabave dva specijalna vatrogasna vozila s artikuliranom rukom u vrijednosti 15,5 milijuna kuna. Navedeno je 52-godišnjak i učinio pod uvjetom da 41-godišnjak, kao podizvođača u okviru isporuke vatrogasnih vozila, angažira ranije navedeno trgovačko društvo 51-godišnjaka i za to mu isplati 4,126 milijuna kuna, na što je 41-godišnjak pristao. U cilju realizacije navedenog, 52-godišnjak je svom direktoru Sigurnosti i zaštite, osumnjičenom 45-godišnjaku u čijoj je nadležnosti pokretanje i provođenje postupka nabave, naložio da prepusti 41-godišnjaku izradu tehničke dokumentacije i određivanje uvjeta koje ponuditelji moraju ispuniti. Navedena nabava je, nakon nekoliko provedenih postupaka, u srpnju 2019. godine rezultirala zaključenjem Ugovora s trgovačkim društvom direktora osumnjičenog 41-godišnjaka na iznos od oko 15,5 milijuna kuna, kako je i dogovoreno. Nakon zaključenja ugovora 41-godišnjak je, u rujnu iste godine te sukladno ranijem dogovoru s 52-godišnjakom, kao podizvođača u okviru isporuke vatrogasnih vozila angažirao trgovačko društvo 51-godišnjaka te zaključio s njim Ugovor na iznos od oko 4,126 milijuna kuna.

Na opisane načine je 52-godišnjak trgovačkom društvu i poslovnim partnerima 51-godišnjaka omogućio dodjelu nabave usluga i proizvođačke ugovore ukupne vrijednosti oko 37,5 milijuna kuna. 51-godišnjak je, kao protuuslugu, za 52-godišnjaka platio kupoprodajnu cijenu stana u Zagrebu te garažno parkirno mjesto, stana Splitu s pripadajućim garažnim parkirnim mjestom, vozilo Alfa Romeo Guilietta te višegodišnji najam osobnog vozila Lexus, sveukupne vrijednosti od oko 2,8 milijuna kuna.

Time je 52-godišnjak kao odgovorna osoba primio mito da unutar granica svoje ovlasti obavi drugu radnju koju ne bi smio obaviti, 51-godišnjak je u jednakom smislu dao mito, 45-godišnjak je kao odgovorna osoba pogodovao gospodarskom subjektu prilagođavanjem javne nabave, a 41-godišnjak mu je pomogao pri tome pogodovanju.

Policijski službenici su temeljem pribavljenih naloga suca istrage Županijskog suda u Zagrebu obavili pretrage domova i drugih prostora, ureda i pokretnih stvari 52-godišnjaka. Sve osumnjičene osobe su, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, predane pritvorskom nadzorniku, dok je Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podnijeta kaznena prijava”, piše u priopćenju.

PLENKOVIĆ JASAN: ‘Netko mora odgovarati zbog toga što je Nikoll vraćena u biološku obitelj’; Komentirao i Dragana Kovačevića

Priopćenje USKOKA u cijelosti:

“USKOK je, na temelju kaznenih prijava PNUSKOK-a i Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija, donio rješenje o provođenju istrage protiv četvorice hrvatskih državljana (1969., 1970., 1976., 1980.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja i davanja mita, nezakonitog pogodovanja i pomaganja u nezakonitom pogodovanju.

Osnovano se sumnja da je I. okr. kao predsjednik uprave trgovačkog društva Jadranski naftovod d.d. (JANAF), u razdoblju od ožujka 2012. do 16. rujna 2020., u Zagrebu, od II. okr. osnivača i odgovorne osobe jednog trgovačkog društva zatražio da kao nagradu za poduzimanje svih radnji potrebnih da tom društvu i njegovim poslovnim partnerima osigura dodjelu niza informatičkih poslova kojih je investitor JANAF, ali i podizvođačkih radova koje će JANAF dodijeliti drugim trgovačkim društvima, izvrši plaćanje kupoprodajne cijene nekretnina i pokretnina koje odabere za sebe i članove svoje obitelji kao i da prikrije njegovo vlasništvo na način da ih uknjiži odnosno upiše na svoje trgovačko društvo. Osim toga je od II. okr. zatražio da plaća njegove druge troškove, na što je II. okr. pristao. U cilju realizacije dogovorenog, I. okr. je u Planove investicija JANAF-a uvrstio više poslova te je, suprotno Pravilniku o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova JANAF-a, odobrio pokretanje nabave raznih usluga primjenom modusa direktnog ugovaranja i naložio da se nabava tih usluga dodijeli društvu čiji je II. okr. osnivač i odgovorna osoba. Slijedom toga je, u dogovoru s I. okr., II. okr. odabrao da se u nabavama usluga koje su se provodile primjenom modusa ograničenog prikupljanja ponuda pozivi za podnošenje ponuda pošalju onim društvima za koje je znao da će podnijeti manjkave ili nepovoljnije ponude, dok je u nabavama usluga koje su se provodile primjenom modusa otvorenog javnog nadmetanja II. okr. kreirao uvjete tehničke i stručne sposobnosti koji su bili prilagođeni isključivo njegovom društvu i njegovim poslovnim partnerima na koji način su im dodijeljene nabave svih navedenih informatičkih usluga u ukupnoj vrijednosti od 18.229.905,50 kuna.

Nadalje se osnovano sumnja da je I. okr., od rujna 2018. do srpnja 2020. godine, najprije s IV. okr. direktorom jednog trgovačkog društva dogovorio da će poduzeti sve potrebne radnje da njegovom društvu kao i njegovim poslovnim partnerima osigura dodjelu nabave dva specijalna vatrogasna vozila u vrijednosti od 15.500.000,00 kuna pod uvjetom da kao podizvođača u okviru isporuke tih vozila angažira društvo II. okr. te da mu na to ime isplati 4.126.000,00 kuna. Na to je IV. okr. pristao, nakon čega je I. okr. u Plan investicija JANAF-a uvrstio navedenu nabavu. Zatim je III. okrivljenom, direktoru Sektora sigurnosti i zaštite, naložio da kreiranje tehničke dokumentacije i uvjeta koje potencijalni ponuditelji moraju ispuniti da bi participirali u postupku nabave prepusti IV. okr., a što je III. okr. i učinio. Naime, III. okr. je protivno Pravilniku o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova JANAF-a inicirao uvrštavanje tehničke dokumentacije i uvjeta tehničke i stručne sposobnosti koje je kreirao IV. okr. u dokumentaciju vezanu za nabavu navedenih vozila s tim da je I. okr. dao odobrenje za pokretanje nabave. Slijedom toga je, s obzirom na tako kreirane uvjete, jedinu ponudu podnijela zajednica ponuditelja trgovačkog društva IV. okr. i još jednog društva i to na iznos od 15.494.295,34 kuna. Međutim, kako ta ponuda nije sadržavala svu potrebnu financijsku dokumentaciju, nabava vozila je poništena. Zatim je u srpnju 2019. godine I. okr. naložio III. okr. da se pokrene novi postupak, ali s primjenom modusa izravne pogodbe u pregovaračkom postupku nabave sa zajednicom ponuditelja trgovačkih društava bez objave poziva za nadmetanje.

Potom je III. okr., u cilju stvaranja privida legalnosti takvog postupanja, inicirao pokretanje nabave primjenom navedenog postupka uz obrazloženje da je pristigla samo jedna ponuda koja je bila tehnički prihvatljiva, iako je znao da je to rezultat činjenice da je IV. okr. kreirao tehničku dokumentaciju i uvjete tehničke i stručne sposobnosti koje potencijalni ponuditelji moraju ispuniti da bi participirali u postupku nabave. Nakon toga je I. okr. još jednom odobrio pokretanje navedene nabave koja je rezultirala zaključenjem ugovora od 26. srpnja 2019. između JANAF-a i zajednice ponuditelja na iznos od 15.494.295,34 kuna bez PDV-a. Ugovor su potpisali I. okr. i IV. okr. s tim da je IV. okr. u rujnu 2019. godine, sukladno dogovoru s I. okr., angažirao društvo II. okr. za planiranje, razvoj instalaciju, testiranje i izradu software-a za taj projekt. Slijedom toga je 10. rujna 2019. zaključen ugovor na temelju kojeg je u razdoblju od listopada 2019. do srpnja 2020. godine društvo IV. okr. isplatilo ukupno 4.126.875,00 kuna društvu II. okr. na koji način je I. okr. društvu II. okr. i poslovnim partnerima tog društva omogućio dodjelu nabava usluga i podizvođačke ugovore ukupne vrijednosti od 37.597.775,43 kuna. Kao protuuslugu je II. okr. za I. okr. platio kupoprodajnu cijenu za dvije nekretnine u Zagrebu i Splitu, jedno osobno vozilo te dugoročni najam drugog osobnog vozila, sveukupne vrijednosti od 2.809.210,65 kuna.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika”, piše USKOK.