MOŽETE OSTATI BEZ SVOG AUTOMOBILA I JOŠ SKUPO PLATITI NJEGOVO ‘ČUVANJE’: Objavljen prijedlog novog kontroverznog zakona

Policija će informacije o prekršiteljima imati u sustavu 15 godina

MUP je predložio da se za neke od najtežih kategorija prometnih prekršaja, te onima koji ih učestalo ponavljaju, privremeno oduzme vozilo. Kažnjeni vozač morat će snositi i troškove čuvanja oduzetog vozila, piše Jutarnji list.

Bez auta bi privremeno mogli ostati oni koji su najmanje dvaput pravomoćno kažnjeni za vožnju u krivom smjeru ili odbijanje alkotestiranja, oni koji su najmanje dvaput pravomoćno kažnjeni jer su vozili dok im je oduzeta vozačka, koji su dvaput kažnjeni jer im je alkotest pokazao iznad 0,5 promila te oni koji su dvaput kažnjeni za vožnju u naselju 50 km/h iznad ograničenja, piše Jutarnji list.

MUP PRIPREMA RIGOROZAN ZAKON ZA PROMETNE PREKRŠAJE: Stižu veća ograničenja, astronomske kazne i oduzimanje vozila

Ministarstvo je u petak izmjene Zakona o sigurnosti prometa pustilo u postupak e-savjetovanja. Tim zakonom neke se kazne drastično povećavaju, čak duplo. Oni koji npr. na autocesti voze 50 km/h iznad dopuštene brzine ili prođu zaredom kroz više crvenih svjetala na semaforu mogu dobiti do 60 dana zatvorske kazne.

Kaznu do čak 20 000 kuna mogli bi dobiti oni koji prekorače brzinu u naseljima te na mjestima gdje je ona regulirana znakovima. Za 30 km/h veće prekoračenje umjesto 2 000 kuna kazna može biti od 3 do 7 000. Osim toga vozači koji naprave takav prekršaj ostat će bez vozačke dozvole na šest mjeseci ako im je to prvi prekršaj, a do dvije ako je treći.

Novosti u kažnjavaju:

Privremeno oduzimanje vozila

Za vozača koji je najmanje dva puta pravomoćno kažnjen za vožnju u krivom smjeru, odbijanje alkotestiranja, ako je vozio dok mu je vozačka oduzeta, ako je imao iznad 0,5 promila alkohola u krvi i za vožnju u naselju brzinom 50 km/h većom od ograničenja. MUP bi takvim vozačima mogao oduzeti vozila i do dvije godine te im još i naplatiti čuvanje vozila.

Ukidanje dozvole i izvanredni liječnički pregled

Za skupljenih 12 negativnih bodova, a za mlade vozače ako skupe devet negativnih bodova. Na izvanredni liječnički će oni koji su tri puta u tri godine vozili alkoholizirani.

Bez dozvole do dvije godine

Za tri prekršaja prolaska kroz crveno na semaforu te za tri i više prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola ili droga.

Kazna do 20.000 kuna i(li) 60 dana zatvora

Prolazak na crveno na semaforu, ubrzanje na crvenom ili prolazak kroz više crvenih svjetala, odbijanje alkotestiranja i testiranja na opojne droge, te odbijanje liječničkog pregleda, za vožnju bez položenog vozačkog ispita.

Nakon 67. godine obavezan liječnički pregled

Nakon 67. godine vozači su dužni proći liječnički pregled da bi produžili vozačku. Posljedica je to sve većeg broja nesreća koje izazivaju vozači u trećoj životnoj dobi.