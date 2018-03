OBJAVLJEN ISKAZ KOJI JE KRISTINA DALA NA DAN KAD JU JE KOMŠIĆ UBIO: ‘Staklo mi je razrezalo šake, primio me za kosu i udario u volan’

Tužiteljima je Kristina tog dana ispričala kako su je 27. studenog 2016. u 5:40 sati na Bukovačkoj cesti u Zagrebu presreli Komšić i njegovi prijatelji

18-godišnja Kristina Krupljan na dan kad ju je ubio 20-godišnji David Komšić davala je iskaz u odvjetništvu, a pritom je teretila njega i trojicu njegovih prijatelja. Detaljno je opisala kako ju je tukao i razbijao joj automobil.

Kristina je 22. veljače u DORH-u ispričala kako je s Komšićem bila u intimnoj vezi o 2012. godine te da su više puta prekidali jer je on bio nasilan i ljubomoran. Te ju je večeri Komšić usmrtio zadavši joj 88 uboda nožem. Ubojstvo je počinio dok su sjedili u njezinom autu ispred njezine zgrade.

Tužiteljima je Kristina tog dana ispričala kako su je 27. studenog 2016. u 5:40 sati na Bukovačkoj cesti u Zagrebu presreli Komšić i prijatelji. Sredinom travnja na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu morat će odgovarati na optužbe da joj je s braćom Arjanom (23) i Armandom (23) te Filipom F. (23) protupravno oduzeo slobodu i oštetio vozilo, piše 24sata.

‘Davida i trojicu njegovih prijatelja srela sam na izlasku iz noćnog kluba. Tražio je da idemo van razgovarati, vukao me za ruku i prigovarao mi kako sam se to obukla. Prišla sam redarima i rekla da me maltretira te sam uz njih čekala taksi’, ispričala je Kristina te objasnila kako je u klub stigla taksijem jer nije znala hoće li piti alkohol. Taksijem je otišla po Opel Astru na Kozari bok te u pekarnicu na Autobusnom kolodvoru, a tad je na semaforu primijetila Komšićev crni Mercedes C klase. Kazala je kako joj se činila da je u automobilu sam te su se počeli dogovarati da se nađu.

Automobilom su joj prepriječili put

‘Na semaforu sam skrenula ulijevo prema Maksimirskom stadionu i tako sam vozila dok mi Mercedes nije došao s desne strane. Tad sam vidjela da je David zapravo na mjestu suvozača i da nije sam. I dalje smo razmjenjivali poruke te mi je David rekao da stanem iza njih pa sam ja stala na kružnom toku na križanju Petrove i Bukovačke ceste. On je izašao iz Mercedesa i krenuo prema meni. Pozvala sam ga da sjedne na mjesto suvozača. Kratko se nećkao, a potom se vratio u Mercedes prijateljima. Vozili smo u smjeru Bukovačke, a ja sam vozila za njima.

Nakon nekog vremena autom su mi prepriječili put pa sam morala stati. David je naglo izašao iz Mercedesa i vidno uzrujan prišao mom autu. Ja sam se zaključala i malo otvorila prozor kako bi mogli razgovarati. Derao se: “Zašto nas pratiš?” i vikao da nema on što sa mnom razgovarati. Govorio mi je: “Makni se kur…..!” te pokušavao ući u moj auto. Potom je nogom udario vanjski retrovizor, koji je pao i razbio se, a zatim je razbio staklo na prednjim lijevim vratima. Komadići stakla razrezali su mi šake. Kroz razbijeni prozor primio me za kosu i udario mi glavom o upravljač. Sjedila sam u autu i glasno plakala. Čula sam kako netko pita: “Što ćemo sad s njom?” i tad su počeli gurati moj auto unazad’, ispričala je Kristina.

Uništili joj auto i mobitel

Dodala je kako je pokušala ubaciti auto u brzinu, no u tome nije uspjela jer je nedavno položila vozački ispit. Auto je tako udario u kamenu ogradu dvorišta zbog čega se razbilo stražnje staklo te stražnji dio vozila. Sva četvorica su nakon toga sjela u Mercedes i polukružno se okrenuli ne bi li nastavili prema centru grada.

‘Uzela sam svoj Samsung Galaxy S7 kako bi zvala policiju. Tad je do mene dotrčao Arjan počupao me za kosu i istrgnuo mi mobitel iz ruke te se vratio prema Mercedesu’, ispričala je Kristina. Navela je i kako je mobitel stajao 6500 kuna te da je osiguranje štetu na vozilu procijenilo na 40.000 kuna.

Zadobila ozljede šake i obraza

Kristina je tijekom napada zadobila ozljede šake i obraza, a njezinu verziju događaja potvrđuju i snimke nadzornih kamera na križanju Bukovačke-Maksimirske ceste i Svetica koje su snimile Mercedes i Opel kako se kreću Ulicom Svetice u smjeru sjevera i dalje Bukovačkom cestom.

Budući da nije mogla zvati policiju jer su joj uzeli mobitel, Kristina je vozila Bukovačkom dok nije srela dvojicu muškaraca koji su pozvali policiju. Njezina majka prisjetila se da ju je 27. studenog 2016. nazvao bivši suprug Dalibor oko 6 sati i rekao da je Kristina imala nesreću.

‘Otišli smo s njom u KB Dubrava i tamo mi je Kristina ispričala što je bilo. Vidjela sam da ima ozljede od stakla po rukama. Prolaznici su je primijetili krvavu u autu i zvali Hitnu i policiju’, ispričala je majka Vesna. Kasnije ju je kontaktirala Arjanova majka i ponudila novac za mobitel ili da kupi takav isti, no ona je to odbila. Četvorica mladića u istrazi su se branila šutnjom.