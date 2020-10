OBITELJSKA TRAGEDIJA NA KRKU: Djed i unuk nepromišljeno ušli u more, baka im htjela pomoći pa smrtno stradala

Baka je u odjeći odlučila skočiti u more te im pokušala pomoći, no to je bilo kobno za nju

Žena s područja Osijeka proteklog je vikenda izgubila život na Krku. Naime, 52-godišnjakinja je u društvu dvoje članova obitelji krenula u spašavanje 10-godišnjeg unuka i djeda na području krčke plaže Plav. Kako javlja Novi list, nešto nakon 14 sati u subotu su se djed i unuk, inače gosti jednog apartmana blizu spomenute plaže, otišli kupati u moru.

To je bilo vrlo nerazborito od njih s obzirom na to da je vrijeme bilo nepovoljno zbog vremenskih uvjeta. Poslije ulaska u zapjenjeno more na gradskom kupalištu, istog trena suočili su se s opasnosti za život i zdravlje. Valovi su ih počeli prekrivati, a morske struje su im onemogućile izlazak iz mora.

Baka je u odjeći odlučila skočiti u more te im pokušala pomoći, no to je bilo kobno za nju. Žena je preminula, a unuka i djeda su iz mora izvukla dvojica djelatnika autokampa “Ježevac” na plaži koja se nalazi više stotina metara dalje. Zapovjednik krčkih vatrogasaca, Dinko Petrov, za Novi list je ispričao da je u nastojanju spašavanja nesretne žene opasnost prijetila i samim spasiocima. Kako bi ljude iz mora izvukli na sigurno, u more je morao uskočiti jedan od trojice vatrogasaca s Krka.

Vatrogasac je uz tešku muku i uz pomoć ostatka posade s kopna i užeta, na obalu došao skupa s utopljenicom. Nažalost, ženi nije bilo spasa što se pokazalo nakon pokušaja njezine reanimacije. Na mjesto tragedije došla su dva tima krčke medicinske pomoći, no niti oni nisu ženu uspjeli vratiti u život, piše Novi list.

PODIGNUTA OPTUŽNICA: Dva tipa su skužili vepra u moru na Jadranu, svezali ga, zatukli veslom i oderali kožu