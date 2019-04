OBITELJ SMILJANE SRNEC ODBILA SVJEDOČITI: Samo je jedan član obitelji odlučio otkriti što zna

Krešimir Golubić, branitelj po službenoj dužnosti Smiljane Srnec, tražio je u žalbi Vrhovnom sudu da se policijske bilješke o razgovorima s članovima obitelji nakon pronalaska tijela izdvoje kao nezakoniti dokazi, međutim žalba još nije riješena

Svi članovi uže obitelji, ali i neki članovi šire obitelji 45-godišnje Smiljane Srnec, koju se tereti za ubojstvo njezine 23-godišnje Jasmine Dominić tijekom 2000. godine i sakrivanje njezina tijela, nisu željeli svjedočiti, što im omogućuje zakonska blagodat, piše Jutarnji list.

SUTKINJA ODBILA ŽALBU SMILJANE SRNEC, OTPUŽENE ZA UBOJSTVO SESTRE JASMINE: Policija može početi s ispitivanjem svjedoka

‘Ne može ni jesti ni spavati, a kamoli raditi’

Naime, tužilaštvo je pri kraju s ispitivanjem svjedoka, a Smiljanin i Jasminin ujak Drago Sabol jedini je koji pristao svjedočiti.

“Kada sam je vidio, dok je bila živa, iste godine negdje u petom ili šestom mjesecu. Na cesti pored gostione, mahala mi je i to je bio zadnji put da smo se vidjeli. To je bilo 2000. godine. One su se stalno svađale među sobom. Policija neka da svoje i kad bude svoje na čisto dala, ako se bude vidjelo da je to istina, ako nije, ja ću reći da svi lažu”, izjavio je Sobol 21. veljače za N1 Televiziju, te je otkrio kako ne razgovara sa svojom sestrom zbog Jasminina nestanka. A na pitanje zna li on istinu, 21. veljače je rekao kako je on “zna za sebe”.

On je privremeno zatvorio svoj obrt, jer otkako je vijest o užasnom ubojstvu otkrivena, rekao je da “ne može ni jesti ni spavati, a kamoli raditi”.

Podsjećamo, Sabol je bio taj koji je angažirao i vidovnjaka Željka Valečića iz okolice Bjelovara i išao na policiju nakon što je Jasmina nestala i jedini u razgovoru s policajcima izražavao sumnju da bi Smiljana Srnec mogla imati veze sa sestrinim nestankom.

MANEVAR ODVJETNIKA SMILJANE SRNEC: Podnio je žalbu i traži izdvajanje nekih dokaza, moguća je i obustava istrage

Nije im ponovio isto

Ujak Smiljane i Jasmine rekao je da ne smije reći jesu li roditelji imali saznanja o slučaju te je kazao da je Smiljana podvojena ličnost i manipulirala je svima. Kako doznaje Jutarnji list, Drago Solo nije “ponovio” u svojem iskazu ono što je on je rekao za N1 Televiziju.

U međuvremenu, Krešimir Golubić, branitelj po službenoj dužnosti Smiljane Srnec, tražio je u žalbi Vrhovnom sudu da se policijske bilješke o razgovorima s članovima obitelji nakon pronalaska tijela izdvoje kao nezakoniti dokazi, međutim žalba još nije riješena.

S obzirom na to da je rješenje o istrazi protiv Smiljane Srnec pravomoćno, ta žalba nema utjecaj na provođenje istrage