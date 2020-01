O STRAVIČNOM POŽARU U ZAGORJU OGLASILA SE I ŽUPANIJA: ‘Imali su dozvoju za samo 13 štićenika; nazdor je trebalo vršiti Ministarstvo’

View this post on Instagram

IZJAVA ŽUPANA – TRAGEDIJA U ANDRAŠEVCU – Župan Krapinsko – zagorske županije Željko Kolar održao je danas u Uredu župana u Krapini konferenciju za medije na temu tragedije koja se dogodila jutros u Andraševcu kraj Oroslavja, gdje je u tamošnjem Domu za starije i nemoćne osobe došlo do požara, uslijed čega je smrtno stradalo 6 korisnika doma. Detaljnije informacije na www.kzz.hr