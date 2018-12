U ZADRU SUTRA PROSVJED ZBOG DARUVARCA: ‘Izlazak tog psihopata slavljen je u kafiću. U kakvom to gradu živimo?’

“Naš je grad punio medijske stupce danima, a vi se niste oglasili. Sutra opet imate prosvjed, svi su se političari oglasili, a vi niti riječ. Izlazak tog psihopata slavljen je u kafiću. Ne bi me začudilo da je ta osoba prijavila skup i zatražila od grada mjesto za slavlje”, poručio je gradonačelniku predsjednik zadarskog SDP-a Antun Novoselović

Na današnjoj sjednici zadarskog Gradskog vijeća glavna tema bio je slučaj Darka Kovačevića zvanog Daruvarac koji je krvnički i divljački premlatio 18-godišnju djevojku, a prošloga tjedna je pušten na slobodu jer je istekao zakonski rok za njegovo zadržavanje u pritvoru.

Zadrani su zgroženi informacijom da je nasilnikovo puštanje na slobodu proslavljeno u kafiću gdje je neljudski pretukao djevojku.

SDP: Zašto gradonačelnik nije reagirao?

Predsjednik zadarskog SDP-a Antun Novoselović na sjednici Gradskog vijeća zatražio je očitovanje gradonačelnika, HDZ-ovca Branka Dukića, o proslavi puštanja nasilnika Kovačevića na slobodu te prosvjedima koji se organiziraju po gradu, od kojih je najnoviji zakazan za srijedu, javlja Dnevnik.hr. Novoselović je također upitao gradonačelnika zašto se povodom ovog slučaja nije sastalo gradsko Vijeće za prevenciju te mu je spočitao izostanak reakcije na proslavu puštanja Kovačevića na slobodu.

“Zbog čega se nije sastalo gradsko Vijeće za prevenciju povodom nemilog događaja puštanja psihopata koji je prebio našu sugrađanku? Naš je grad punio medijske stupce danima, a vi se niste oglasili. Sutra opet imate prosvjed, svi su se političari oglasili, a vi niti riječ. Izlazak tog psihopata slavljen je u kafiću. Ne bi me začudilo da je ta osoba prijavila skup i zatražila od grada mjesto za slavlje”, kazao je Novoselović.

Gradonačelnik: U stalnom smo kontaktu s obitelji pretučene

Dukić mu je odgovorio da su prosvjedi opravdani i da je Grad u stalnom kontaktu s obitelji žrtve.

“Kao otac triju kćeri i kao gradonačelnik, ne mogu skriti da su građani razočarani tim postupkom. Taj je prosvjed sasvim opravdan. Ja nemam ovlasti sto se tiče pravosuđa, ali mi je drago što je došao ministar. Što se grada tiče, mi smo u stalnom kontaktu s obitelji”, kazao je gradonačelnik.

Novoselović je inzistirao na tome da političari moraju javno osuditi taj događaj.

“Mi kao grad moramo barem materijalno pomoći obitelji koja je više puta proživjela traumu. Pitam se u kojem mi to gradu živimo. Mi u politici to moramo javno osuditi, a vi ste morali imati svoj javni istup i osuditi tog psihopata”, naglasio je Novoselović.

Novi prosvjed “protiv pravosuđa koje štiti nasilnike”

Za sutra je u Zadru, na Narodnom trgu u 15 sati, najavljen prosvjed od nazivom “Mirno okupljanje protiv pravosuđa koje štiti nasilnike”. Građanska inicijativa koja organizira taj prosvjed tim je povodom objavila najavu na Facebook stranici.

“Ovaj slučaj nam iznova pokazuje da sustav, koji bi trebao štititi žrtve nasilja, u praksi ne funkcionira. Hrvatska NEMA nacionalnu politiku koja bi se efikasno bavila svim oblicima nasilja nad ženama. Hrvatske institucije su ponovno zakazale i nasilnik se može braniti sa slobode. Naše sudstvo je ili nesposobno, ili korumpirano, ili oboje.

Osoba s preko 40 prekršajnih i kaznenih djela je slobodna, šest mjeseci nije bilo dovoljno za prikupiti dokazne materijale, žrtva se (re)traumatizira pozivima na svjedočenje, a sudski proces ostaje neizvjestan. Nije li vrijeme da kažemo dosta? (…) Tu smo da pokažemo građansku solidarnost i hrabrost, da se suočimo s problemom nasilja kao strukturnim problemom, da zajednički kažemo “DOSTA!” kako se ovakvi slučajevi ne bi nikada više ponovili”, napisali su organizatori prosvjeda zamolivši sve koji će doći da ne ističu ikakve stranačke simbole i oznake te da ne pišu prijetnje.

“DORH je mogao podići optužnicu za pokušaj ubojstva”

Neki pravni stručnjaci smatraju da je Državno odvjetništvo pogrešno postavilo cijeli predmet budući da je Kovačević izašao iz šestomjesečnog pritvora bez izrečene presude.

“Bitni elementi za definiranje optužnice postoje, postoje smjernice iz prakse i teorije. Teško je razgraničiti kada iz nekog fizičkog napada treba proizaći optužnica za pokušaj ubojstva, a kada za nanošenje teških tjelesnih ozljeda”, kazao je za Jutarnji list profesor kaznenog prava na zagrebačkom Pravnom fakultetu Davor Derenčinović.

Naveo je tri ključna kriterija: duljinu napada, ugroženost vitalnih dijelova tijela i snagu.

“Duljina napada jedan je od kriterija koji govori o karakteru kaznenog djela. Trideset minuta dugo je za napad. Ako su u napadu ugroženi vitalni dijelovi tijela, onda udarci u njih mogu izazvati smrt. Udarci u glavu, u meko tkivo, sasvim sigurno predstavljaju takve udarce”, ističe Derenčinović i dodaje da u ovom slučaju postoji i izraziti nerazmjer snage korištene u napadu.

DORH je, kaže Derenčinović, mogao podići optužnicu za pokušaj ubojstva, a sud bi u svojoj procjeni mogao presuditi za kazneno djelo nanošenja teških tjelesnih ozljeda ako bi se tako pokazalo tijekom suđenja.

“DORH još uvijek može izmijeniti optužnicu”

Da postoji situacija kada je počinitelj kaznenog djela svjestan da može ubiti, ali ga to ne sprječava u onome što radi, ističe za Jutarnji list odvjetnik Anto Nobilo.

“Drugim riječima, s obzirom na to da su napadač i žrtva nerazmjerne fizičke snage, napadač je izrazito snažna osoba, a žrtva sitna djevojka, potom s obzirom na to da ju je tukao pola sata, u bijesu, bez kontrole, realno je mogao očekivati da je jednim od tih udaraca usmrti, ali je bez obzira na sve to pristao i nastavljao”, kaže Nobilo.

On kaže da ne bi bilo pošteno konstruirati pokušaj ubojstva direktnom namjerom jer se za takvo što koristi neki predmet ili oružje, ali – s obzirom na to da je višestruko udarao njezinom glavom u umivaonik – to teško može ostati samo nanošenje teške tjelesne ozlijede. Nobilo smatra da DORH još uvijek može izmijeniti optužnicu u teže kazeneno djelo sve dok je sudski postupak u tijeku. Ako se optužnica promijeni, primjenjuju se novi rokovi i Kovačević bi bio vraćen u pritvor.

Aktualni Zakon o kaznenom postupku ima dovoljno instrumenata kojima suci mogu spriječiti zloupotrebe procesnih prava i nije dobro olako govoriti kako će se zakon promijeniti zbog nekog događaja – rekao je dopredsjednik Hrvatske odvjetničke komore Mladen Klasić, reagirajući na najave ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića kako će se mijenjati Zakon o kaznenom postupku.

