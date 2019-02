NOŽEM ZAPARAO ČOVJEKA NASRED STRADUNA, ALI NIJE NIKADA BIO KAŽNJEN: ‘Đivo je proizvod odnosa grada prema zlatnoj mladeži’ 

‘Izvukao je nož, prišao mi i iz čista mira me uboo nožem! Zamislite koji je to mentalni sklop bio kad je s nožem pošao na Stradun? I bio spreman upotrijebiti ga tko zna za što sve?!’, prisjetio se događaja iz mladosti Dubrovčanin Miho Kocelj govoreći o svom sugrađaninu koji je u utorak pištoljem ubio punca i suprugu te teško ranio punicu i na kraju presudio i sebi

Dok su u policiji govorili kako Ivu Banovića Đivu (64), koji je u utorak u Dubrovniku ubio suprugu i punca te teško ranio punicu, nemaju evidentiranog u svom sustavu, Dubrovčani su tvrdili kako je riječ o čovjeku s problematičnim ponašanjem.

Da njihove tvrdnje nisu neosnovane svjedoči i priča Mihe Kocelja, dubrovačkog ugostitelja, taksiste i pomorca kojeg građani pamte kao jednu od Banovićevih žrtvi.

Sam Kocelj slučaj koji je preživio u mladosti ne može zaboraviti. “Đivo Banović je proizvod našega grada i primjer odnosa Dubrovnika prema tzv. zlatnoj mladeži. Jer da sam ja, Miho Kocelj, sin poljoprivrednika iz Konavala, slučajno nožem ubo njega, sina poznatih dubrovačkih profesora, tadašnje Javno tužilaštvo ne bi odustalo od daljnjeg progona i sve bi imalo drugačiji sudski i životni epilog! Dobio bih barem tri-četiri godine zatvora i presuda ne bi bila sprdnja sa zakonom na suđenju koje je uslijedilo”, kazao je Kocelj za Slobodnu Dalmaciju.

Kako je Banović Kocelja ubo nožem?

Slučaj o kojem govori odigrao se u proljeće 1979. u večernjim satima.

“Šetali smo s djevojkama ili u grupicama po Stradunu, svi smo se šalili i bacali ‘bombice’. Nisu to bile današnje petarde koje, u odnosu na ondašnje “bombice”, umotane u tanke listiće papira, doslovce bučno eksplodiraju. Bacali smo ih i mladenački se smijali. Jedna je pala nedaleko od Banovića, a on je, iz tko zna kojih razloga, zaključio je da sam je bacio upravo ja. Izvukao nož, prišao mi i iz čista mira me uboo nožem! Zamislite koji je to mentalni sklop bio kad je s nožem pošao na Stradun? I bio spreman upotrijebiti ga tko zna za što sve?!”, prepričao je Kocelj ne želeći iznositi više detalja.

Suđenje kao farsa

Suđenje Banoviću opisao je kao farsu. Na njemu je, kaže, otac optuženog sucu obećao da će se više potruditi u odgoju sina i da se ništa slično više neće ponoviti.

“Za tu je izjavu gotovo dobio pljesak suca i javnog tužitelja koji je odustao od optužbe te je Đivo ‘prošao lišo’ i bez zatvora. I što se, pak, sada imaju zgražati pojedinci koji su tada sudili i u tome sudjelovali? Da je sud Banoviću tada pokazao što treba, da mu je presuđen zatvor, vjerojatno bi shvatio kakva bi to bila poruka: da društvo ne trpi nasilnike i da se više ne može tako nekažnjeno ponašati. Zbog toga bi njegov život bio drukčiji, bolji, a Grad bi danas imao još žive sugrađane…”, priča Kocelj.

Podsjetimo, Banović je u utorak ujutro došao u kuću svojih punice i punca te hicem iz pištolja prvo pucao u punicu, a dok je ona ranjena bježala, presudio i puncu te svojoj supruzi. Nakon svega ubio je i sebe.