NOŽEM UBIO MLADIĆA NA STANICI PA OTIŠAO KUĆI: ‘Rekao mi je da pušim kur**. Njegovim roditeljima zauzvrat sam ponudio vikendicu’

62-godišnji Džemal Paloš, optužen je da je prošle godine, na Uskrs, na autobusnoj stanici u zagrebu, nožem usmrtio 29-godišnjeg Antu Škembera. Paloš, zvani Kobra, danas je na Županijskom sudu u Velikoj Gorici iznio svoju obranu.

“Iskreno mi je žao zbog svega što se dogodilo, ali moram reći isto tako da ja ništa nisam skrivao od nikoga pa niti od policije. Dragovoljno sam im predao svoj nož skakavac kojim je Ante Škember uboden, ali i odjeću koju sam imao na sebi kad se cijeli taj događaj zbio. Njegovim roditeljima sam, kako bi im barem malo nadoknadio gubitak djeteta, iako shvaćam da to nikada neće biti do kraja moguće, nudio i svoju vikendicu što je jedina vrjednija stvar koju imam osim kuće u kojoj živim s obitelji”, rekao je paloš Sudu.

Kaže da nije bilo namjerno

Unatoč prilično okrutnom scenariju, Paloš odbacuje insinuacije da se radilo o namjernom činu.

“Tog 16. travnja gledao sam prijenos iz Vatikana, a potom pješke krenuo prema Dugavama. Htio sam prošetati, no kod izlaza iz naselje Veliko Polje uhvatila me kiša. Dok sam se vratio kući po kišobran počeo je pljusak pa sam odlučio krenuti na drugu stranu na autobus. Poslijepodne, kad sam se vraćao kući, otišao sam do Importanne centra gdje stoji autobus. On je već bio tamo, ali nije još bio na stanici pa nisam otišao na WC, iako imam problema s mjehurom jer nisam htio da mi pobjegne autobus”, rekao je.

Sjeća se kako je na jednoj stanici ušao netko tko je pričao s vozačem. “Taj glas je prošao do srednjih vrata, a onda je vozač ugasio motor autobusa. Fino sam mu rekao: ‘Gospodine ako ste socijalni slučaj ili branitelj pokažite dokument, ako ne, maknite se’. On je odgovorio nešto u stilu: ‘Što pričaš stari? Puši kur**!’ i onda sam odjednom dobio aperkat u glavu. Taj me udarac iznenadio”, rekao je Paloš, javlja 24sata.

Kaže kako je Škembera tada primio za nadlaktice kako bi spriječio nove udarce te ga je nekako izgurao van. Tada je, kaže, dobio snažan udarac u nogu.

Sramota ga je bilo reći da je dobio batine

“Osjetio sam da mi se vrti, da ću pasti i pomislio, zar je ovo moj kraj? Tad sam instinktivno, valjda mi je proradio instinkt ratnika, posegnuo u džep po taj nož. Htio sam ga samo uplašiti i pokazati mu da imam oružje kako me više ne bi napadao. Ne znam u kojem trenutku je došlo do kontakta između mog noža i njegovog tijela jer se uboda ne sjećam”, ispričao je Paloš Sudu.

Nakon svega se vratio kući, ne spominjući nikome ništa, jer je, kaže, bila sramota reći da je dobio batine.

Ni on, ni drugi putnici iz busa, nisu vidjeli da je ranjeni 29-godišnjak nakon nekoliko koraka pao na travu, gdje je kasnije bio i pronađen. Tri dana nakon sukoba, Paloša su zvali iz zagrebačke policije nakon čega je on predao nož i odjeću koju je nosio tog dana.

Županijski državni odvjetnik kazao je kako se žrtvina rana nalazila 1,2 metra, što je previsoko, ako je istinita tvrdnja da je Paloš držao ruku s nožem uz tijelo. Istaknuo je i kako je rana bila duboka deset centimetara što upućuje na to da je Paloš u Škembera zario i tupi dio noža koji se nalazi uz dršku.

Paloševa odvjetnica tražila je da se u obzir uzmu i neke olakotne okolnosti kao što su njegova neosuđivanost, dob, sudjelovanje u Domovinskom ratu, činjenica da je obiteljski čovjek s troje djece te da je surađivao s policijom i predao im ključni dokaz.