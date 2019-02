NOVI SLUČAJ NASILJA U ŠKOLI: ‘Sin mi je pretučen, a isti mu je dječak već prijetio nožem. Zbog reakcije ravnateljice sam povraćao’

U Mješovitoj industrijsko-obrtničkoj školi u Karlovcu došlo je do vršnjačkog nasilja, a otac pretučenog dječaka optužuje ravnateljicu i razrednicu kako nisu primjereno reagirale

“Ovo je izmaklo kontroli. Poslao sam dijete u školu i toliko su ga izmaltretirali da on ne može više ići tamo. Strašno je što se tamo događa”, započinje svoju priču Marko Oršolić čiji sin ide u drugi razred Mješovite industrijsko-obrtničke škole u Karlovcu, poznate i pod imenom MIOŠ.

Otac dječaka kaže nam kako je njegovog sina napao školski kolega 1. veljače ove godine, najprije u školi, a onda i ispred nje. Oršolić nam je rekao da je njegov sin napadnut ispred škole, udarac ga je srušio na pod te ga je školski kolega nastavio cipelariti kada je dječak bio u nesvijesti. Svemu su, kaže, svjedočili njihovi školski kolege. Dječak je uspio, prema njegovim riječima, doći do kuće, te je otišao s majkom najprije u školu gdje ih je dočekala samo administrativna tajnica. Potom su otišli na hitnu.

Zabrinuti otac ispričao nam je kako ovo nije prvi incident koji se dogodio između dvojice dječaka. Naime, još je prošle godine isti dječak prijetio njegovu sinu nožem i bokserom. No tada je škola, prema njegovim riječima, rekla da nema potrebe da se zove policija te kako se sve može riješiti razgovorom, iako je on tada već želio zvati policiju. “Kada sam bio u školi nakon tog napada, željeli su isto – da priča ne ide van. Međutim, liječnici su prijavili incident policiji”, napominje otac.

Gospodin Oršolić ističe kako njega u ponedjeljak nitko nije zvao iz škole i kako je on zvao ravnateljicu te da su dogovorili sastanak. “Donio sam sliku i medicinsku dokumentaciju na razgovor i tu nastaju problemi. Razrednica Marija Pogačić me optužila da lažem da je moj sin pretučen i iscipelaren te kako za to nemam dokaze. Rekla je da ona to ne vidi na slici i što bih ja htio, pa i braća i sestre se potuku, a kamoli ne djeca. Rekli su mi da mi je on sigurno jedinac pa sam se tako postavio. Taj razgovor je bio toliko mučan da sam povraćao kad sam izašao iz škole”, kazao nam je zabrinuti otac. Na slici koju nam je ustupio jasno se vide masnice na licu dječaka.

Medicinska dokumentacija

U medicinskoj dokumentaciji iz Opće bolnice Karlovac, koju smo također dobili na uvid, navodi se kako je dječak rekao liječnicima da je dobio prvo udarac nogom te kako je srušen na pod nakon čega je došlo do manjeg obračuna, kao i da je ponovno napadnut te je zadobio udarac u području lijevog oka nakon čega je pao na beton i udario glavom. U nalazu se navodi kako se dječak djelomično sjeća događaja i kako je osjetio da ga vjerojatno drugi dječak udara nogom u leđa. Ispričao im je kako je sve trajalo dvije, tri minute te da nije vidio napadača kad je otvorio oči.

U nalazu piše da nema vidljivih ozljeda na trbuhu i leđima te kako ima površinsku ozljedu glave i ogrebotine ispod lijevog pazuha. Na naše pitanje zašto bi ravnateljica i razrednica štitile nasilnog dječaka, Oršolić nam je odgovorio da ne zna te da je sve jednostavno izmaknulo kontroli. Otac tvrdi kako se na satu razredne nastave 8. veljače razrednica dogovarala s učenicima da se krivnja za napad svede na njegova sina te da ga učenici prijave kako bi dobio kaznu. Kaže i kako ima dokaz za to: poruku koju su školski kolege poslali njegovom sinu i glasovnu snimku.

Poruka kao dokaz

Na screenshotu poruke, koju nam je ustupio otac piše: “E, moram ti nešto reći. Danas su pod nultim satom došle pedagoginja i psihologinja i pitale što se dogodilo i svi su počeli srati neke gluposti o tebi koje nisu istina. I s petkom povezivali stvari koje nisu istina i neke stvari iz prvog razreda. I sad na zadnji sat su išli na razgovor i dogovarali se što će reći da R. ispadne nevin. Ovo sam ti morala reći jer je glupo da netko tako sere po nekome i govore stvari koje nisu uopće istina.”

Otac nam je ispričao kako su ga zvale ravnateljica i razrednica i u tom mu razgovoru rekle kako njegov sin neće dobiti kaznu, na što je on reagirao riječima: “Pa normalno da neće dobiti nikakvu kaznu. Ne može on dobiti nikakvu kaznu niti ne treba”. Međutim, dječak je dobio ukor.

Sve je počelo zbog čipsa?

“Škola je dobila upute od liječnika kako da se ponašaju. Kada je dijete došlo u školu u ponedjeljak, lijepo piše da prvo treba imati individualni razgovor s pedagogom. Međutim, umjesto toga njega su maltetirale razrednica i ravnateljica i tjerale da prizna koliko je on kriv. Mom sinu je razrednica rekla da je nakon tog udarca trebao otići kući i zaboraviti do ponedjeljka, a ona bi mu opravdala taj sat. Ono što je još gore, dijete je dobilo batine za vrijeme nastave i to oni žele sakriti jer je pretučen između 13.40 i 13.50, a sat traje do 13.55 sati. Profesorica ih je pustila 15 minuta ranije”, ističe otac.

Oršolić napominje kako je to cijelo raskrižje na kojem se dogodio napad pod videonadzorom Privredne banke te kako dječak koji je optužen za napad ne ide tim putem kući već je namjerno išao drugim putem kako bi mogao pretući njegova sina. Na pitanje kako je došlo do sukoba, Marko Oršolić nam je rekao kako je sve počelo s vrećicom čipsa. “Moj sin je imao čips u ruci, kolega ga je tražio da mu ga da, a sin je to odbio. On mu je zdrobio čips u ruci, na što je moj sin bacio vrećicu na njega. Potom je drugi dječak zahtijevao da mu moj sin mora očistiti majicu, što je on odbio. Zašto bi on njemu brisao majicu?”

Otac dječaka se obratio i Ministarstvu obrazovanja i znanosti. Poslao im je mail 4. veljače, a nakon što nije dobio odgovor ponovio je svoj upit nakon čega mu je rečeno kako će inspekcija biti poslana u Karlovac. Ispričao nam je da su policijski dužnosnici razgovarali s njegovim sinom te da će ići u školu.

Ravnateljica: ‘Bio je samo jedan udarac’

Snježana Erdeljac, ravnateljica Mješovite industrijsko-obrtničke škole u Karlovcu drugačije vidi ovaj slučaj vršnjačkog nasilja. “To se dogodilo na javnoj površini izvan nastave u 14 sati. Odmah po saznanju stručne školske službe postupile su prema protokolu kako u tim situacijama nalaže i zakonodavstvo. Obavijestili smo sve nadležne institucije”, ispričala nam je ravnateljica. Erdeljac negira optužbe oca da se napad dogodio prije i kako se dogodio nakon sedmog sata, te tvrdi da nitko nije pušten prije s nastave.

“Bio je samo jedan udarac nakon čega je on pao na pod i na usta. Nama su to rekli svi svjedoci koji su tamo bili i da je on sam otišao kući. Nakon toga ga je majka dovela u školu, a dežurni profesor ga je uputio na hitnu pomoć jer on tu nije ništa mogao”, navela je ravnateljica.

‘Bio je to normalan sat razredne nastave’

Upitali smo ravnateljicu škole i o satu razredne zajednice na kojem je navodno došlo do dogovora razrednice i drugih učenika da se napadnutog dječaka optuži za cijelu situaciju. “Istina je da je na satu razredne nastave razrednica razgovarala o incidentu koji se dogodio jer je to dio protokola: razgovarati s učenicima i vidjeti u kakvom su stanju i kakvu su pouku iz toga izvukli. Nije razrednica išla izvan svojih okvira, već je to bio normalni sat razredne nastave na kojem se o tome razgovaralo. Istina je da na tom satu njega nije bilo (napadnutog dječaka op.a.) jer on taj tjedan nije bio u školi, ali razgovor nije nikako vođen u negativnom smjeru niti protiv učenika”, navela je ravnateljica.

Istaknula je kako škola u nijednom trenutku nije stala na stranu nasilja. “Svako nasilje, bilo ono u školi ili izvan nje, je za svaku osudu i podložno je pedagoškim mjerama. Nastavničko vijeće je donijelo pedagošku mjeru učeniku koji je udario drugog učenika. Isto tako, nakon što se učenik koji je udaren vratio u školu, odlukom Nastavničkog vijeća i on je dobio pedagošku mjeru. Vijeće je donijelo takvu odluku jer je on to sve započeo”, tvrdi ravnateljica.

“Apsolutno ne podržavamo nasilje, osuđujemo ga, te ne opravdavamo učenika koji je izvršio nasilje. I jedan i drugi su dobili pedagošku mjeru, ali ona nije ista jer je Nastavničko vijeće smatralo spletom okolnosti da se ni jedan ni drugi učenik nisu zaustavili i nisu spriječili nasilje nego su ga poticali i poticali sve dok se nije dogodilo”, smatra Snježana Erdeljac. “Rekla sam ocu dječaka da ne smijemo tu mržnju širiti niti poticati. Mi to moramo u ovom trenutku zaustaviti. To su dobri dečki i ne pada nam na pamet nikoga od njih isključiti iz škole. To je bio taj trenutak koji je za svaku osudu, ali smo procijenili kako nije za isključenje iz škole”, kazala nam je ravnateljica.

Na naš komentar da smo dobili informaciju kako je napadač prijetio i prošle godine (navodno mu je rekao da će ga pretući bokserom), ravnateljica nam je potvrdila kako se to dogodilo prošle školske godine te da su to tada i riješili, kao i da je obojici zbog toga izrečena pedagoška mjera nakon što je škola saznala o verbalnoj prijetnji. Ipak, Erdeljac je naglasila kako nitko u školu nije donio nikakvo oružje.

S obzirom na to da se radi o maloljetnicima, policijski postupak u ovom je slučaju tajan. U Ministarstvu, pak, kažu kako je u školi pokrenut postupak te kako je inspekcijski nadzor u tijeku.