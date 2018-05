SPLITSKI NADBISKUP VEĆ 15 GODINA ZNA ZA PEDOFILA: ‘Kad sam mu rekla da je život žrtve paraliziran, nije ga diralo’

‘Žrtva je bila najbolji prijatelj danas mog pokojnog surpuga’, kaže žena koja je nadbiskupa osobno upozorila.

Nakon što je u javnost procurilo kako je kler dugo znao i štitio pedofila iz samostana sv. Frane u Splitu, javila se žena koja kaže da je za monstruma znao i sam nadibiskup Marin Barišić, i to još prije 15 godina te da nije napravio baš ništa.

NOVI DETALJI PEDOFILSKE AFERE: Prepiska žrtve pohotnog fratra i jednog svećenika otkriva da je Crkva znala sve

Žrtva je bila najbolji prijatelj njezinog danas pokojnog supruga, i ona je osobno otišla upozoriti nadbiskupa.



‘Tada sam studirala teologiju’

“Za Uskrs te 2003. godine, sjećam se, došao nam je otac momka koji je bio najbolji prijatelj moga supruga. On je tada doznao od sina što se dogodilo i rekao nam da bi išao na tog fratra mačetom, baš se sjećam tog detalja. Kazali smo mu da bi time napravio samo još veću štetu, da bi uništio cijelu svoju obitelj i da zlo nije odgovor na zlo, a oni su vrlo duhovna i božja obitelj. Tada sam studirala teologiju i kad sam dobila informaciju da se događa strašna stvar u samostanu sv. Frane i da je žrtva najbolji prijatelj mog danas pokojnog supruga, nisam imala drugog izbora nego otići nadbiskupu Marinu Barišiću u Zrinsko-Frankopansku ulicu i sve mu ispričati”, ispričala je žena za tiskano izdanje Slobodne Dalmacije.

‘Vidjela sam da ga to ne dira’

“Rekla sam mu tada kako stvari stoje, da to što govorim nije ni trač ni šala i da je obitelj žrtve vrlo uznemirena i pogođena, da je to jedna velika nepravda, da je život toga momka paraliziran… Po njegovu stavu i suzdržanosti, a nije mi postavljao nikakva potpitanja, vidjela sam da ga sve to ne dira, stvarno sam imala takav dojam. Nije bio uopće zainteresiran da dobije od mene više informacija od onoga što sam mu tada rekla. Nije bio neugodan prema meni, ali mi njegov izraz lica i stav nisu ulili nikakvu nadu da će reagirati i išta učiniti. Kad sam mu kazala što znam, možda je bio tek neki uzdah, koliko se sjećam” nastavlja I. Š. svoje svjedočanstvo.