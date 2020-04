NOVI PALEŽI AUTOMOBILA U ZAGREBU: Izgorjeli taksi i ukradeni Volkswagen

Požari su se dogodili u petak rano ujutro u Dugavama i Kraljevečkim Novakima, a policija tek treba otkriti njihov uzrok

Stanare zagrebačkih Dugava noćas oko 3:10 probudila je eksplozija automobila u Ulici svetog Mateja. Vatrogasci su brzo došli na poprište nesreće te spriječili širenje vatre s BMW-a u vlasništvu taksista Zorana M. koji je u potpunosti izgorio. Eksploziju je najvjerojatnije izazvao spremnik autoplina.

“Još od potresa reagiram baš na sve, ali ovo kad je grunulo, iskočili smo iz kreveta prema prozorima. Gorio je auto, a već nakon par minuta stigli su vatrogasci i potom policija. Valjda spremnik goriva i gume su se tako jako čuli kad je počelo pucati. Mislim da je auto od jednog taksiste ali izgorio je do neprepoznatljivosti pa ne mogu sa sigurnošću tvrditi”, rekla je za Jutarnji stanarka obližnje zgrade.

No, to nije bio jedini palež. Naime, u Kvarnerskoj ulici u Kraljevečkim Novakima izgorio je Volkswagen Polo kutinskih registracija u vlasništvu Monike P. Vatrogasci su i ovdje brzo reagirali i ugasili vatru, a kasnije je utvrđeno da je auto ukraden iste noći u Vatrogasnoj ulici na Črnomercu. Uzroci požara na oba vozila bit će utvrđeni naknadnim policijskim očevidom, kao i to je li Volkswagen kutinskih registracija poslužio za počinjenje nekog kaznenog djela.